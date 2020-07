I 5 migliori ristoranti di pesce di Bacoli

Dalla frittura di pesce agli spaghetti con i frutti di mare, dall’impepata di cozze ai crudi. Come resistere a questi squisiti piatti tipici della tradizione culinaria partenopea!? Napoli è ricca di ristoranti e osterie di mare dove poter gustare una grande varietà di piatti realizzati con il pescato del giorno. In una città di mare dove il pesce è tra le pietanze più amate, unire la freschezza dei prodotti all’arte culinaria partenopea si è dimostrata una scelta vincente. Prelibatezze culinarie che nascono da un mix di tradizione e sperimentazione. Piatti dal sapore di mare, belli da vedere e ottimi da gustare, realizzati con ingredienti ricercati e abbinamenti ben studiati. Ma quali sono i migliori ristoranti di pesce di Napoli? Una delle zone che offre un’ampia scelta in fatto di ristorazione di mare è il Litorale Flegreo, tra Bacoli e Miseno. Questa zona è ricca di ristoranti e osterie con ottimi menù a base di pescato del giorno. Ecco la selezione dei migliori 5, secondo NapoliToday.

La Catagna

Una squisita osteria di mare, piccola ma molto accogliente, dove poter gustare ottimi piatti di pesce appena pescato. Unica pecca: è difficile trovarla proprio come i nascondigli di polipi e polipesse (‘a catagna, in bacolese, è infatti l’anfratto dove si nascondono questi animali acquatici). Una volta raggiunta la Piscina Mirabilis - l’antica e famosa cisterna di acqua romana - conviene chiedere informazioni: lì vicino, in un vicoletto senza insegna, troverete ‘A Catagna. Una piccola sala con 30 coperti e un fantastico terrazzino panoramico affacciato sugli ulivi, aperto solo in estate. La cucina è quella tipica della tradizione del mare. Il menu è recitato a voce: si passa dagli antipasti della casa (la polipessa alla genovese con un buon hummus di ceci, le polpette di patate e baccalà servite nel cuoppo, pesci marinati, crudi, ecc) ai primi, che variano in base al pescato del giorno (ottimi sono i paccheri al rancio fellone, con le cozze e con lo scorfano), ai secondi (da provare i pesci da taglio scottati sulla griglia, come l’orata e la cernia) da accompagnare con verdure grigliate. I piatti sono semplici ma cucinati in modo da esaltare la freschezza del pesce. Il costo per un pranzo/cena è circa 40 euro a testa.

Dove: Via Pennata, 50

Gallery