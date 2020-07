Dove mangiare pesce fresco spendendo poco: le 6 migliori pescherie di Napoli

Pescherie di giorno e ristoranti di sera. Negli ultimi anni si è diffusa sempre di più la moda di trasformare i negozi ittici in veri e propri punti di ristoro. Dai frutti di mare alle fritture, dai “coppetielli” ai primi piatti, in queste osterie è possibile gustare una grande varietà di piatti realizzati con il pescato del giorno a prezzi davvero economici. In una città di mare come Napoli, dove il pesce è tra le pietanze più amate, unire la freschezza dei prodotti all’arte culinaria partenopea si è dimostrata una scelta vincente. Il fenomeno si è, infatti, diffuso a macchia d’olio in tutta la città: sono tante le pescherie che, come per magia, di sera si trasformano in ristoranti di pesce per tutte le tasche. Per chi volesse deliziare il suo palato con un buon piatto di pesce fresco senza spendere una fortuna, ecco sei pescherie da non perdere, secondo NapoliToday!

RISTOPESCHERIA LO SQUALO

Si trasforma in ristorante solo tre volte a settimana. Il locale è piccolo ma molto accogliente. L'alta qualità del pesce e la simpatia dei gestori sono le sue armi vincenti. Eccellente il rapporto qualità-prezzo. Se decidi di fare un salto devi assolutamente provare le fantastiche polpette di spigola.

Orari: dal giovedì al sabato dalle 20.00 alle 00.00

Indirizzo: Via Giustiniano, 273

Contatti: 3318324134

