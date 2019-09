Le 5 migliori pizzerie di Ischia

Oltre ad essere una delle parole più pronunciate al mondo, è anche uno dei piatti più amati in assoluto. Se si chiede a un napoletano quale sia il suo piatto preferito, nella gran parte dei casi risponderà "la pizza". E come non dargli ragione? Ma perché sia una vera pizza napoletana deve essere cotta a legna e avere un impasto leggero e digeribile. Si sa, Napoli è piena di pizzerie eccellenti, ma anche Ischia non è da meno. Sono tanti i locali dell’Isola Verde in cui poter mangiare la vera pizza napoletana preparata come tradizione vuole. Ma quali sono i migliori? Ecco l'elenco di NapoliToday.

La Rosa dei Venti

Situata in una location con una vista mozzafiato, La Rosa dei Venti è una delle pizzerie più famose dell’Isola di Ischia. Oltre a poter godere di una spettacolare vista su Ischia Ponte e sulla Baia di Carta Romana, in questo caratteristico locale è possibile mangiare una magnifica pizza napoletana dall’impasto leggero e preparata solo con ingredienti freschi e di qualità. Oltre alle fantastiche pizze, da Rosa dei Venti è possibile anche gustare ottimi secondi, soprattutto di carne, e scegliere tra un’ampia selezione di dolci.

Indirizzo: Via Testa 42 (Fiaiano)

