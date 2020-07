Le nove migliori pasticcerie di Napoli

Napoli non è solo la città del mare e del sole, ma anche dei dolci. La pasticceria partenopea è considerata una vera e propria arte, una vocazione, una parte importante della storia e della tradizione della città. Dalla sfogliatella alla pastiera, dal babà agli struffoli... numerosi sono i dolci napoletani tanto ricercati e apprezzati anche dai turisti. Ma come scegliere la pasticceria migliore? Non è cosa facile! Questo perchè a Napoli, in realtà, non esiste una pasticceria regina, ognuno ha la sua preferita a seconda del gusto o del dolce scelto. Per rendere l'impresa meno ardua, NapoliToday ha stilato un elenco delle 9 pasticcerie storiche più buonedella città.

ANTICO FORNO FRATELLI ATTANASIO

Tappa obbligatoria per chi vuole gustare una delle migliori sfogliatelle ricce e frolle della città. Situato a due passi dalla stazione centrale, l’Antico forno fu inaugurato nel 1930 dal nonno Vincenzo e dalla nonna Carmela Fabbrocino premiata con diploma corredato di medaglia d’oro. Il laboratorio sforna quotidianamente, a ritmi incessanti, sfogliatelle calde e fragranti, che vengono sia vendute al singolo cliente che esportate in tutto il mondo. Non c’è ora del giorno in cui non si trovino file chilometriche al bancone, ma attendere ne vale pena.

Indirizzo: Vico Ferrovia, 1/2/3/4

