I 4 migliori panini di pesce di Napoli

Una moda che ha preso piede negli ultimi anni e che non poteva non conquistare una città di mare come Napoli. Non più i soliti cheeseburger con hamburger e formaggio, a cui siamo abituati, ma succulenti panini farciti con polpo, tonno fresco, tartare di salmone, pesce spada, ecc. Panini innovativi, dal sapore di mare, che soddisfano anche i palati più esigenti e delicati. Si tratta di vere prelibatezze culinarie che nascono da un mix di tradizione e sperimentazione. Panini gourmet, belli da vedere e ottimi da gustare, realizzati con ingredienti ricercati e abbinamenti ben studiati. Ma dove mangiare i migliori panini di pesce di Napoli? Ecco l’elenco di NapoliToday.

PANAMAR

Un format innovativo nato qualche anno fa da un’idea di tre giovani napoletani. Il locale, situato nel cuore del Vomero, è piccolo ma molto accogliente. Potete scegliere se mangiare all’interno (seduti al tavolino o al bancone) o all’esterno, senza bisogno di prenotare. Qualità, dedizione e una ricerca costante della migliore materia prima sono alla base della filosofia di cucina di Panamar. Il menù è piccolo ma ben assortito: è composto da 4 antipasti, 4 tartare, ognuna con un protagonista diverso (salmone, gambero, tonno e carpaccio di polpo), i cotti, il piatto del giorno e i dolci della Pasticceria Di Costanzo. Ma le vere star del locale sono i “mitici” panini di pesce: 6 con un ingrediente fisso (Trentaspade, Posillipolp, Mezzosalmone, FuoriTonno, Baccalacciolo, Gambartino), 1 vegetariano e 1 Limited Edition, il panino della settimana che tutti i followers attendono con grande curiosità e acquolina in bocca. Cosa aspettate!? Fateci un salto!

Indirizzo: Via Alessandro Scarlatti, 46/48

