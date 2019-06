Le cinque migliori gelaterie di Sorrento

Che sia in vaschetta o cono, per affrontare il caldo torrido dell’estate non c’è niente di meglio di un bel gelato. E se siete in vacanza a Sorrento ancora meglio. La penisola sorrentina vanta le migliori gelaterie artigianali dello Stivale: tra i gusti più famosi c’è quello al limone di Sorrento, da provare almeno una volta nella vita. Sono tante le gelaterie che affollano le vie del centro storico e del corso principale, ma quali sono le migliori di Sorrento? NapoliToday ne ha selezionate cinque. A voi la scelta!

Raki

E’ tra le migliori e più innovative gelaterie della penisola sorrentina. Situato tra i vicoli di Sorrento, è stata aperta da un veneto trasferitosi in Campania per produrre eccellenti gelati realizzati artigianalmente in loco e solo con prodotti del luogo. Il sapore di ogni gusto è autentico e genuino. Squisiti il nocciola e il pistacchio. Ma Raki va oltre, producendo anche gusti particolari come il sorbetto al cioccolato fondente e arancia, il gelato allo zenzero, il gelato al mascarpone e pinoli, il gelato alla cannella e il fantastico gelato alle mandorle. Consigliato assolutamente a chi ha un gusto raffinato e non vuole perdersi un’esperienza indimenticabile a Sorrento!

Indirizzo: Via San Cesareo, 48

