Le 6 migliori Gallerie d’arte contemporanea di Napoli

Da molti è ritenuta incomprensibile ed ermetica, da altri stravagante e poco rassicurante. Ad apprezzare l’arte contemporanea è ancora una scarsa èlite di persone. Ma qualcosa negli ultimi anni sta cambiando. L’apertura di fondazioni pubbliche e private, spazi espositivi e sezioni in musei di arte antica dedicati, sono la risposta a una richiesta di un pubblico che diventa sempre più ampio e interessato alle nuove forme d’arte. Oggi Napoli è tra le città europee più vive per l’arte contemporanea, una realtà culturale in continuo fermento. A dimostrarlo solo le numerose gallerie dedicate che animano la città. Alcune di queste vantano una storia consolidata e sono famose anche all’estero, altre sono state inaugurate più di recente. NapoliToday vi accompagna in un tour alla scoperta delle gallerie d’arte contemporanea più belle e interessanti di Napoli.

Studio Trisorio

Inaugurato nel 1974 con una mostra di Dan Flavin, lo Studio Trisorio è tra le gallerie d’arte contemporanea più longeve di Napoli. Il suo programma espositivo intreccia da sempre pittura e scultura con i nuovi linguaggi dell’arte, quali la fotografia, il video e l’installazione. Tra gli artisti che hanno esposto qui le loro opere ricordiamo Daniel Buren, Stefano Cerio, Francesco Aena, Riccardo Dalisi, Louise Burgeois, e tanti altri. La Galleria è famosa in città anche perchè nel corso del mese di ottobre organizza Artecinema, un Festival di film sull'arte contemporanea nato nel 1996 con l'obiettivo di far conoscere al grande pubblico le diverse espressioni dell'arte, attraverso una selezione di documentari sui maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale.

Indirizzo: Riviera di Chiaia, 215

Gallery