I 5 migliori cuoppi fritti di Napoli

Un cono di carta paglia stracolmo di squisite pietanze fritte. E’ il famoso cuoppo fritto simbolo dello street food napoletano e famoso in tutto il mondo. Si tratta di una tradizione della cucina partenopea risalente al 1800 quando chi era povero acquistava con un pagamento dilazionato a 8 giorni (si diceva, infatti, “a ogge a otto”) questo pasto sostanzioso e lo consumava in strada. Esistono due varianti di cuoppo: quello di pesce (contenente alici e baccalà fritti, zeppoline di mare con alghe, anelli di calamari e moscardini impanati e fritti) e quello di terra (con crocchè, arancini, zeppoline di pasta cresciuta, verdure in pastella e frittatine di pasta). Negli ultimi anni, in alcune friggitorie, si è diffusa la moda di servire anche la versione dolce con graffette o zeppoline dolci. Ancora oggi sono numerose le pizzerie, friggitorie e rosticcerie sparse tra i vicoli della città che servono, come si faceva un tempo, il cono di carta paglia riempito di fritture napoletane. Ma quali sono i migliori cuoppi della città? Ecco la selezione di NapoliToday.

IL CUOPPO

Situato nel cuore del centro storico, Il Cuoppo è un’istituzione in città. In questo locale si può gustare uno dei migliori cuoppi fritti di Napoli. La friggitoria, nata da un’idea dei fratelli Giorgio e Andrea San Giovanni, offre ai suoi clienti tutti i fritti classici napoletani, ma anche novità giornaliere come i crocchè con provola e speck, serviti nel famoso cono di carta. Le fritture, preparate con olio e ingredienti di qualità, sono tutte cotte al momento, calde e sfrigolanti d’olio. I cuoppi serviti sono classici e innovativi. C’è la possibilità di scegliere tra quello di terra (con arancini, patatine e mozzarelline), quello dolce (con graffette alla nutella) e il cuoppo di pesce, preparato con gamberi e calamari fritti al momento.. una vera bontà!

Indirizzo: Via San Biagio Dei Librai, 23

