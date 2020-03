I 5 migliori cocktail bar di Napoli

Di lounge bar e locali notturni in cui sorseggiare cocktail Napoli è piena. Dal quartiere Chiaia al Vomero, passando per il Centro Storico, avrete l’imbarazzo della scelta. Ma se volete bere "bene" diffidate dai drink che costano poco e fate attenzione alla stagionalità delle ricette. Le materie prime fresche non durano tutto l’anno a meno che non servano per le decorazioni. NapoliToday vi propone una selezione di posti a Napoli dove potrete gustare solo cocktail esclusivi e di qualità, preparati da bartender e mixologist professionisti.

L’ANTIQUARIO

E’ il primo cocktail bar napoletano in stile speakeasy. All’esterno sembra uno dei tanti negozi di antiquariato del quartiere, ma oltre la porta troverete un’atmosfera d'altri tempi: ogni dettaglio, dal velluto rosso ai divanetti, dalle luci soffuse agli specchi, riporta agli anni del proibizionismo. Con la sola differenza che qui ad essere “proibiti” non sono tutti gli alcolici ma solo il vino e la birra. L’Antiquario è, infatti, un bar per gli amanti dei drink, della miscelazione e delle decorazioni scenografiche.

Indirizzo: Via Vannella Gaetani, 2

Gallery