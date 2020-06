I 6 caffè più buoni di Napoli

Per apprezzare il suo gusto, il profumo intenso e l’aspetto cremoso va bevuto “bollente”, in una tazzina di ceramica bianca e spessa. Il caffè per i napoletani non è una semplice bevanda da consumare a prima mattina, dopo pranzo o nel pomeriggio. E’ un rituale, un vero e proprio culto. E rifiutarlo, se offerto, equivale a un’offesa. Ma saper preparare un “buon” caffè, come tradizione comanda, non è da tutti. Il caffè napoletano ha delle caratteristiche precise: deve essere “bollente”, dolce al punto giusto e denso. La sua preparazione è considerata a Napoli una vera e propria arte, arte che non tutti conoscono. C’è chi lo fa troppo lungo, chi troppo dolce, chi troppo amaro, chi bruciato. E più ci si allontana da Napoli, più diventa difficile trovare un bar che prepari un buon espresso napoletano. Premesso che a Napoli la sua preparazione è un'arte diffusa, NapoliToday ha voluto selezionare le 6 caffetterie dove poter gustare i caffè più buoni della città.

BAR MEXICO

Il caffè per eccellenza! Bar Mexico è da anni il punto di riferimento del vero espresso napoletano! Qui la famosa miscela Passalacqua viene macinata al momento, e servita già zuccherata e in tazzina bollente. Sono tantissimi i clienti che il bar conta ogni giorno, e sono circa 15/20 i kg di caffè che prepara. Il locale non dispone di tavoli, il caffè si consuma al banco. Da Mexico è possibile acquistare tutta la gamma di miscele Passalacqua in grani sfusi e in confezioni già pronte di diverse dimensioni (macinate e non).

INDIRIZZI: PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 72 - PIAZZA DANTE, 86 - VIA ALESSANDRO SCARLATTI, 69

