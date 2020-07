Le 5 migliori bracerie di Napoli

Grandi mangiatori di pizza, ma anche grandi appassionati di braciate e grigliate. Che sia al sangue, media o ben cotta, i napoletani non rinunciano mai a un buon piatto di carne! A dimostrarlo sono le numerose bracerie, pub e griglierie che continuano ad aprire nei quartieri della città. Questi locali offrono una grande varietà di piatti di carne accompagnati da sfiziosi contorni, squisiti affettati di salumi e formaggi, e ottimi vini. Per i grandi intenditori ecco un elenco delle migliori bracerie di Napoli… dovete solo scegliere la vostra preferita!

BRACERIA PASTORE

Dal banco della macelleria alla tavola...passando per i carboni ardenti. Sì perchè in questo locale la scelta della carne e dei prodotti si fa in prima persona nella macelleria che si trova accanto alla braceria. Il locale è essenziale ma molto accogliente. La qualità dei prodotti e la bontà dei piatti sono i tratti distintivi della Braceria Pastore. Grande è la varietà delle carni non solo locali: chianina (scottona), marchigiana (scottona), maiale nero (campano), black angus (americano e australiano), wagyulem tipo kobe (italiano), vaca vieta (spagnola), ecc. Ampia anche la carta dei vini e delle birre artigianali. Ottimi i dolci di Marigliano che concludono degnamente il pasto. Il giusto rapporto qualità/prezzo e la gentilezza del personale aumentano la soddisfazione del cliente neofita. Per i cultori della carne il passaggio alla Braceria Pastore è un dovere!

Indirizzo: Via Michelangelo da Caravaggio, 58

