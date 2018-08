I "5 migliori aperitivi" di Ischia con prodotti tipici locali

Forse non tutti sanno che l’Isola di Ischia, nonostante sia una delle località balneari più famose al mondo, custodisce un patrimonio gastronomico principalmente di terra. Questo perchè per secoli è stata l’agricoltura e non la pesca, la principale fonte di sostentamento per gli isolani, anche grazie alla fertilità del suolo vulcanico che caratterizza l’isola. Basti pensare che il coniglio è da sempre l’animale più allevato dagli ischitani (“Il coniglio all’Ischitana” è, infatti, il piatto simbolo dell’isola) e la vite la coltivazione più praticata. Questo però non significa che ad Ischia non si mangino squisiti piatti di pesce, ma che la cucina di mare è più una conseguenza della richiesta turistica che della vera vocazione del territorio. Oltre al coniglio ischitano e al vino locale, l’Isola Verde è nota anche per la grande produzione di salumi e formaggi locali di alta qualità. Per chi viene in vacanza ad Ischia, quindi, non più fare a meno di far tappa in una delle enoteche o salumerie storiche ischitane dove assaggiare una varietà di prodotti tipici locali. NapoliToday ne ha selezionate 5, tra le più famose dell’Isola, dove poter degustare ottimi taglieri a base di salumi e formaggi tipici accompagnati da buon vino isolano.

Ischia Salumi - Ischia Ponte

Passeggiando nel borgo medievale di Ischia Ponte non si può non notare questa rustica e colorata bottega di salumi tipici ischitani. “Ischia Salumi” è uno storico laboratorio artigianale, giunto alla sua quarta generazione, gestito da Francesco, il giovane proprietario della salumeria, che è riuscito a trasformare l’attività storica di famiglia in una paninoteca dinamica ma ancorata alla tradizione. Qui è possibile fermarsi per una breve sosta o per un aperitivo post-mare. Sedersi comodamente alle botti situate all’ingresso del negozio, e degustare una grande varietà di prodotti tipici ischitani. Dai salumi agli eccellenti formaggi, dai panini alle focacce lavorate ancora alla vecchia maniera. Tra le specialità da non perdere consigliamo il salame di coniglio e il caciocavallo nero di bufala, oltre ad una grande varietà di prodotti a km zero. Favolose anche le schiacciate ripiene e la caprese con mozzarella di bufala. Vasta scelta anche di vini e birre artigianali. I prezzi modici e la cortesia del proprietario rende la degustazione ancor più gustosa e appagante. Consigliato sia per una breve pausa pranzo, sia per colazioni squisite da portar dietro mentre si visita l’isola.

Indirizzo: Via Luigi Mazzella, 100 (Ischia Ponte)

Gallery