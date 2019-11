Vacanze di Natale: 5 mete low cost con partenza da Napoli

Le vacanze di Natale sono la giusta occasione per interrompere la routine quotidiana e partire per un bel viaggio in compagnia di amici o familiari. In questo periodo dell’anno qualsiasi meta diventa ancor più suggestiva e affascinante grazie allo spirito natalizio che invade le strade delle città con luminarie, mercatini e spettacoli a tema. Se avete in programma di partire ma non avete ancora deciso la meta, NapoliToday vi propone 5 destinazioni europee low cost, con volo diretto da Napoli, per un Natale indimenticabile. Non vi resta che scegliere!

Cracovia - Polonia

Una città magica soprattutto a Natale quando la neve e le luminarie colorano le strade, le piazze e i monumenti storici. Nell’ex capitale polacca le festività natalizie, molto sentite dal punto di vista religioso, hanno inizio già a fine novembre quando la grande Piazza del Mercato (Rynek Glowny) - la più grande d’Europa - nel cuore della Città Vecchia, si accende con il suggestivo albero di Natale e gli splendidi mercatini natalizi. Passeggiando tra le tante bancarelle circondate da luci soffuse e alberi profumati, troverete non solo decorazioni natalizie fatte a mano ma anche oggetti artigianali come creazioni in legno, in vetro e in tessuto, e splendidi gioielli in ambra baltica. Buona parte degli stand è però dedicata al cibo tipico: dai dolciumi tradizionali alle zuppe locali, avrete l’imbarazzo della scelta. Non perdetevi lo squisito vin brulé che servirà a riscaldarvi durante le ore di shopping. Non solo mercatini, Cracovia è famosa anche per i suoi splendidi presepi (gli Szopki), unici al mondo e di pregiata fattura, che hanno dato vita a una competizione nota nel mondo. Le opere sfilano il primo giovedì di dicembre e sono esposte sotto la statua di Adam Mickiewicz, in Piazza del Mercato. I migliori presepi vengono poi collocati all’interno Museo di Storia, che sorge nella stessa piazza. Un meraviglioso presepe vivente sarà, inoltre, ospitato, il giorno di Natale, nel cortile della Basilica di San Francesco: uno spettacolo da non perdere!

Voli low cost a partire da euro 98 (mese di dicembre)

