Sei libri da leggere sotto l’ombrellone

Napoli è da sempre fonte di ispirazione per le menti più illuminate. Grazie al suo fascino immortale e alla sua bellezza inconfondibile, è stata la musa di numerosi poeti, scrittori, pittori e musicisti. E’ da sempre una delle scenografie preferite per ambientarvi film e serie televisive. I suoi vicoli, i suoi paesaggi, i suoi profumi e le sue tradizioni fanno innamorare chiunque si fermi e si trattenga per qualche giorno in questa città. La sua bellezza ha ammaliato numerosi scrittori che l'hanno voluta immortalare nelle pagine dei loro romanzi. In vista delle vacanze, vogliamo consigliarmi alcuni libri su Napoli e di autori partenopei da portare al mare e leggere sotto l’ombrellone, per approfondire e conoscere meglio una città dai mille volti. Ecco un elenco di letture estive consigliate da NapoliToday.

I CLASSICI:

"L’Isola di Arturo" (di Elsa Morante)

Pubblicato nel 1957, è uno dei romanzi più belli della scrittrice Elsa Morante. Si tratta di una racconto di formazione che ripercorre le tappe più importanti della crescita e della maturazione di un adolescente verso l’età adulta. Nel romanzo ambientato nella Procida degli anni ’30/‘40, la Morante descrive magnificamente, attraverso il protagonista Arturo Gerace, i dubbi e le angosce che caratterizzano il periodo adolescenziale. Dal romanzo, che ha vinto il Premio Strega nel 1957, è stato tratto anche l’omonimo film del 1962 diretto da Damiano Damiani. Il linguaggio della Morante chiaro e semplice, giovanile ma nello stesso ricercato, rende questo romanzo adatto a ogni tipo di lettore che si voglia immedesimare nelle disavventure del giovane protagonista e conoscere gli scorci di una delle isole più belle dell’Arcipelago Flegreo.