Le Monde: "A Scampia l'arte più che la camorra"

"A Scampia l'arte piuttosto che la camorra". E' questo il titolo di uno speciale dedicato dal noto giornale francese Le Monde al quartiere napoletano.

Un viaggio lontano dai clichè mafiosi, alla scoperta del tessuto associativo del quartiere.

"Scampia non è il supermercato della droga descritto dai media, nella letteratura, nella musica, nel cinema", scrive l'inviata del giornale francese Margherita Nasi.

"In Italia come all'estero si continua a parlare delle Vele come bastioni della camorra. Ma i camorristi non vanno ad abitare lì. Preferiscono le ville con piscina", spiega Ciro Corona, abitante del quartiere e presidente dell'associazione (R)esistenza Anticamorra.