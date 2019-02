Le 4 migliori risotterie di Napoli

Cucinato soprattutto al Nord Itala, il riso è un cereale molto amato anche al Sud, e in particolare a Napoli, dove viene “arricchito”, in numerosi piatti, con prodotti tipici della dieta Mediterranea. Nato in Cina nel VI sec. a.c., è coltivato in quasi tutti i Paesi del mondo ed è considerato uno degli alimenti più completi e digeribili. Ne esistono diverse varietà: dall’arborio al baldi, dal basmati al carnaroli, dal riso venere al riso nero.. c’è n’è per tutti i gusti! A Napoli arrivò nel XV secolo grazie Aragonesi che lo introdussero nella cucina napoletana durante il loro regno. Nel corso dei secoli, i napoletani hanno dato vita a numerose ricette, mescolando questo alimento a prodotti tipici locali. Tra questi ricordiamo il sartù di riso, l’arancino, la frittatina di riso, il risotto alla pescatora, tutti “must” della cucina partenopea. Per gli appassionati dei risotti, Napoli offre numerose risotterie di alta qualità dove poter gustare piatti cucinati come tradizione vuole, ma anche piatti gourmet a base di riso. NapoliToday vi proprone 4 ristoranti specializzati in risotti, selezionati tra i migliori della città.

Valù

Con due sedi a Napoli - una ai Quartieri Spagnoli e l’altra al Vomero -, Valù è negli anni diventato un vero e proprio punto di riferimento per i napoletani e i turisti amanti dei risotti. Nato da un'idea di Valentina e Luca (da qui il nome VaLù), offre una vasta selezione di piatti e ben 20 tipi di risotti. Tra quelli consigliati ci sono il risotto al nocino, il risotto al tartufo fresco, il risotto alla pescatora e il risotto alla zucca. Per i palati più esigenti consigliamo anche il risotto ai frutti di mare e il risotto al pistacchio. Non manco piatti, altrettanto squisiti, per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Insomma, per gli appassionati dei risotti, Valù è una tappa imperdibile.

Indirizzo: Vico Lungo del Gelso, 80 - Via Luca Giordano, 21

