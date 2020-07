Escursioni in Kayak a Napoli: 3 itinerari imperdibili alla scoperta della città

Quando si parla di escursioni subito si pensa alla montagna, ma da qualche anno ha preso piede anche a Napoli una nuova tendenza: scoprire il territorio a bordo di un kayak. Escursioni insolite che offrono la possibilità di ammirare la città partenopea e le sue bellezze direttamente dal mare. Itinerari suggestivi che consentono di scoprire le antiche ville, gli angoli dei pescatori, il mare cristallino, le grotte e altri punti di interesse archeologico, da una prospettiva nuova. Diverse sono le associazioni napoletane che organizzano tour collettivi con percorsi differenti, alcune solo nella stagione primaverile-estiva, altre tutto l’anno. Tra gli itinerari più suggestivi proposti in città ci sono quelli organizzati da “Kayak Napoli”, associazione napoletana nata qualche anno fa con l’obiettivo di far riscoprire a bordo di un kayak le bellezze del nostro mare. Il kayak è sicuramente il mezzo più idoneo per un’escursione sotto costa poiché permette non solo di avvicinarsi a luoghi altrimenti irraggiungibili, ma anche di integrarsi perfettamente con la storia e la natura che li circonda. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i singoli itinerari proposti da Kayak Napoli.

ITINERARI:

1) SUNSET

Tutte le sere passeggiata al calar del sole in kayak, per ammirare il tramonto direttamente dal mare e godere del momento più suggestivo della giornata.

Punto di partenza: Baia delle Rocce Verdi – via Posillipo 68

Baia delle Rocce Verdi – via Posillipo 68 Itinerario: Passeggiata al calar del sole fino alla Gaiola per ammirare il tramonto dal mare

Passeggiata al calar del sole fino alla Gaiola per ammirare il tramonto dal mare Prezzo: € 20/25 adulti (€ 10,00 bambini 4-13 anni)

2) NAPOLI E LE SUE VILLE

Escursione in kayak lungo la costa di Posillipo, navigando tra ville antiche e suggestive adagiate sul mare, passando per Palazzo Donn’Anna, Grotta Romana, Villa Lauro fino alla Baia del Cenito.

Punto di partenza: Bagno Sirena – via Posillipo 357

Bagno Sirena – via Posillipo 357 Itinerario: Palazzo Donn’Anna,Villa Lauro, Baia del Cenito

Palazzo Donn’Anna,Villa Lauro, Baia del Cenito Prezzo: € 20,00 adulti (€ 10,00 bambini 4-13 anni)

3) WILDE POSILLIPO (per ora è sospeso)

Escursione in kayak, lungo la costa di Posillipo, alla scoperta del caratteristico Borgo di Marechiaro con le misteriose rovine archeologiche di epoca romana, della selvaggia Baia di Trentaremi e della suggestiva area marina protetta della Gaiola.

Punto di partenza: Baia delle Rocce Verdi – via Posillipo 68

Baia delle Rocce Verdi – via Posillipo 68 Itinerario: Borgo di Marechiaro – Area Marina Protetta Gaiola – Baia di Trentaremi

Borgo di Marechiaro – Area Marina Protetta Gaiola – Baia di Trentaremi Prezzo: € 20,00 adulti (€ 10,00 bambini 4 -13 anni)

Per prenotare uno di questi tour basta andare sul sito www.kayaknapoli.com e selezionare il percorso desiderato.

NOLEGGIO:

Per chi, invece, preferisse partire all’avventura, senza un intinerario predefinito, Kayak Napoli offre anche un servizio di noleggio kayak, canoe e stand up paddle (SUP). Tutti i giorni, meteo permettendo, dalle ore 9 alle 19 partendo dalla Baia delle Rocce Verdi (via Posillipo 68), e dalle ore 9 alle 17 partendo dal Bagno Sirena (via Posillipo 357), è possibile noleggiare prenotando online.

Prezzi:

10€ per 3h

15€ per 6h

20€ tutta la giornata

