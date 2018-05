Dove fare il bagno a Ischia: le 10 spiagge più belle

Famosa nel mondo per le sue acque termali ricche di minerali, l’Isola di Ischia è diventata negli ultimi anni una delle mete preferite non solo dai napoletani ma anche dai turisti internazionali. Caratterizzata da paesaggi di straordinaria bellezza e da siti ricchi di storia, l’isola verde nasconde un patrimonio naturalistico immenso: 29 bacini, centinaia di sorgenti di acqua termale e fumarole, boschi e montagne, scogliere e spiagge! Queste ultime si differenziano per bellezza e tipologia: dalle spiagge sabbiose e protette, ideali per la famiglia e i bambini, alle calette rocciose raggiungibili grazie a sentieri a picco sul mare. Ecco un elenco delle spiagge da non perdere secondo NapoliToday.

LA SPIAGGIA DI CITARA - FORIO

Nel comune di Forio, sul versante ovest dell’isola, si trova la bellissima spiaggia di Citara. Protetta a sinistra dal grande promontorio di Punta Imperatore, è caratterizzata da una folta macchia mediterranea e da una vegetazione tropicale e sub-tropicale. La spiaggia di sabbia chiara e soffice, è bagnata da un mare cristallino di color turchese, particolarmente adatto alle famiglie con bambini. Oltre ai numerosi stabilimenti balneari, sulla spiaggia si affaccia anche il più importante parco termale dell’isola: “I Giardini Poseidon”. Dalla spiaggia lo scenario è davvero unico: in lontananza si posso ammirare le isole Pontine, in particolare Ventotene, e un tramonto davvero suggestivo.

LA SPIAGGIA DELLA CAVA DELL’ISOLA - FORIO

Non molto lontano dalla Baia di Citara, tra due promontori di roccia tufacea, sorge Cava dell’Isola. Lunga 500 metri, e circoscritta da pittoreschi promontori rocciosi, è l’unica spiaggia dell’isola completamente libera. E’ ideale per i giovani che vogliono divertirsi. Poco adatta, invece, alle famiglie con bambini per i fondali subito profondi e perchè molto affollata e caotica soprattutto nel mese di agosto. La spiaggia offre uno spazio per il beach volley, ma essendo libera a riva si può giocare in tranquillità a racchettoni e a pallavolo. Sul litorale sono presenti due ristoranti-bar per una dolce sosta o una bella mangiata in compagnia. Anche qui al tramonto è possibile godere di uno spettacolo indescrivibile. Per raggiungerla bisogna scendere lungo una ripida scalinata che porta direttamente al mare.

LA SPIAGGIA DEI MARONTI - BARANO

La spiaggia dei Maronti è la più lunga dell’isola (3 km), nonché una delle più amate dai turisti e ischitani. La spiaggia presenta alcuni tratti liberi e altri con stabilimenti balneari. Particolarità di questa Baia sono alcune aperture nel costone roccioso che presentano sorgenti di acqua termale e fumarole. Tra le più famose ci sono: la sorgente di Cava Scura, che è stata ricavata dal tufo grazie al lavoro dei romani che venivano fin qui per beneficiare delle cure termali; verso il borgo di Sant’Angelo troviamo, invece, la zona delle “Fumarole”, dove ci si diverte a cuocere pietanze sotto la sabbia, oltre a beneficiare di aerosol termali. La spiaggia è raggiungibile da Barano, percorrendo una serie di tornanti a picco sul mare che conducono direttamente al mare dove ci sono parcheggi, ristoranti e bar; in alternativa si può arrivare via mare dal borgo di Sant’Angelo con i taxi-boats.

