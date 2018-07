"Dimenticate Capri, l'unica isola italiana da conoscere è Ischia"

L'eterno confronto tra Capri e Ischia, su quale sia l'isola regina del golfo di Napoli, vede sull'Evening Standard, noto quotidiano britannico, un nuovo capitolo.

"Capri attira i turisti per i suoi tesori ogni anno. Non è difficile capire perché, ovviamente. Paesaggi idilliaci, coste spettacolari e negozi di design sono solo alcune delle cose che la rendono un parco giochi per i ricchi e famosi. Ma chi è alla ricerca di qualcosa di meno fashion e caro dovrebbe guardare alla vicina Ischia. Relax e seduzione, l'isola vulcanica è la patria di oltre 100 sorgenti termali che hanno innumerevoli proprietà curative e ne fanno una meta di benessere popolare. A ciò va aggiunta una grande selezione di spiagge sabbiose e siti storici affascinanti", scrive Rosie Fitzmaurice.

TERME, MARE E NON SOLO

"L'isola è molto ben servita da autobus che transitano frequentemente. Prepara un picnic e noleggia una barca per esplorare l'isola magica. Dirigetevi verso i Maronti per l'abbagliante acqua turchese. Lunga 3 km, è una delle più grandi spiagge dell'isola, da lì si può ammirare la vista di Sant'Angelo, un pittoresco villaggio di pescatori, sulla destra, mentre le terme di Cavascura, le più antiche di Ischia, sono arretrate di circa 300 metri scogliera. Passeggia attraverso la gola finché non senti il ​​suono delle sorgenti. Andate con una barchetta a Sant'Angelo per un drink. E' unod ei luoghi più belli dell'isola. Per gli amanti del trekking c'è il monte Epomeo e per chi ama la natura anche i Giardini la Mortella, che ospita anche concerti all'aperto di musica classica. Per gli amanti dello shopping da non perdere via Roma ad Ischia Porto. Non perdere il Castello Aragonese e le spiaggia di Forio (Citara)", conclude la giornalista sul quotidiano britannico.