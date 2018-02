I migliori 8 irish pub di Napoli

Forse non tutti sanno che i pub, come li intendiamo oggi, sono nati nei paesi anglosassoni (soprattutto in Inghilterra e Irlanda) e solo successivamente si sono diffusi in tutto il mondo. “Pub” deriva da “public house”, ed è, per tradizione, un locale dove vengono servite prevalentemente bevande alcoliche (soprattutto birra) da consumare al bancone e comodamente seduti al tavolo. In Italia il ruolo dei pub è stato svolto storicamente dalle osterie, tipici luoghi di ritrovo e socializzazione popolare. Solo a partire dagli anni ottanta sono sorti un pò ovunque, sia in Italia che all'estero, pub che richiamassero lo stile irlandese o inglese. Nonostante la nostra tradizione culinaria sia molto differente da quella dei paesi anglosassani, questa particolare tipologia di locale non ha avuto alcuna difficoltà a diffondersi anche a Napoli. Negli ultimi 30 anni sono numerosissimi i nuovi pub che hanno aperto. Oggi non esiste rione della città che ne sia sprovvisto. Ma il quartiere con la maggiore concentrazione di birrerie e pub in stile irish e british è sicuramente il Vomero. I pub napoletani non offrono solo una grande varietà di birre artigianali e imbottigliate, ma anche pietanze anglosassoni e sfizi di ogni genere. In molti di questi, inoltre, è possibile anche ascoltare musica dal vivo.

Ecco una selezione dei migliori pub, in stile irish e british, di Napoli secondo NapoliToday.

L'Oca Nera Irish Pub

Situato nel cuore del Vomero, a due passi da Piazza Vanvitelli, è il tipico pub irlandese. Il locale, grande e accogliente, presenta arredi in legno curo e soffitti a volta di mattoni. E’ ideale per trascorrere una serata in compagnia di amici o con al dolce metà. Il menù offre una grande varietà di ottime birre irlandesi, oltre a piatti di carne e panini di altissima qualità. Tra i piatti da non perdere ci sono le squisite patatine a sfoglia, il wurstel bockwurst, gli hamburger e le entrecote. Tra i dolci non si può non assaggiare la buonissima Torta Oreo. Il locale offre anche numerosi piatti vegetariani e panini senza glutine per i celiaci. I prezzi sono nella media.

Indirizzo: Via Gian Lorenzo Bernini, 17

Orari: Lunedì - domenica 19:30 - 1.00

Telefono: 081 558 1649

The Penny Black Pub

E’ uno dei più famosi pub di Napoli aperto anche a pranzo. Il Penny Black si trova al Vomero in via Enrico Alvino, ma recentemente ha aperto altre due nuove sedi: una in via Giacinto Gigante e l’altra in via Partenope. Il locale è molto curato. La luce soffusa, gli arredi vittoriani e le foto di personaggi britannici appese alle pareti rendono l’atmosfera particolare. Molto caratteristica è la cabina telefonica inglese che si trova all’ingresso: impossibile non notarla. Il menù è molto ricco, offre panini e carni di alta qualità (la carne viene scelta tra le migliori scottone, marchigiane e chianine), e una grande varietà di birre artigianali. Non mancano piatti per vegetariani come lo squisito hamburger di verdure. Da provare anche le fantastiche patatine con fonduta di formaggio, l’hamburger di chianina e di marchigiana, le bruschette, i mitici piatti unici, i fritti e i golosi dolci. I prezzi sono nella media. Unica pecca: non è possibile prenotare!

Indirizzo: Via Alvino Enrico, 134 B - Via Giacinto Gigante, 35 - Via Partenope, 9

Orari: Lunedì-giovedì 12.30-15.00 e 19.30-1.15, venerdì-sabato 12.30-15.00, 19.30-2.30, domenica 19.30 -1.15

Frank Malone Pub

Famoso per la sua varietà di birre, il locale è una tipica taverna inglese. Il menù offre i migliori panini di Napoli sia per la bontà del pane che per la freschezza e qualità degli ingredienti. Gli arredi in legno, i divanetti in pelle, le luci soffuse e l’ottima musica rock in sottofondo rendono il locale caldo e accogliente. Adatto per trascorre una serata in compagnia. Tra i piatti da non perdere c’è il panino con pollo al curry e pomodori secchi, l’Angus e gli anelli di cipolla. Prezzi nella media.

Indirizzo: Via Tito Angelini, 13

Orari: Martedì - domenica 19.00 -2.30 - lunedì chiuso

Telefono: 081 578 6686

Herr Daniel

Situato nei pressi di Piazza degli Artisti, l’Herr Daniel ricorda più un tipico locale bavarese che inglese. E’ famoso per i suoi fantastici piatti di carne e i grandi boccali di birra tedesca sia artigianale che in bottiglia. Il locale ha una sala interna con numerosi tavolini, ma d’estate è possibile anche sedersi a quelli esterni disposti sotto il gazebo. L’arredo interno è molto particolare: ci sono numerosi oggetti di antiquariato, tavoli e sedie di legno e grossi alberi. Molto suggestiva la volta a botte in pietra. Il menù offre una grande varietà di piatti con ingredienti di altissima qualità. Tra i più famosi ci sono i salamini di cinghiale sott’olio e le salse che accompagnano i fritti. E’ facile trovare fila, soprattutto nel fine settimana, ma attendere ne vale la pena. Se non vi va proprio di aspettare, potete sempre prendere i panini da asporto e mangiarli comodamente a casa. Buono il rapporto qualità/prezzo.

Indirizzo: Via Kaufmann, 15

Orari: Lunedì - domenica 19.30 - 2.00

Telefono: 081 556 5989

Paddy's Pub

Il locale, ubicato tra il quartiere di Fuorigrotta e Agnano, è arredato in pieno stile irlandese. Il menù è quello classico da pub con una grande varietà di antipasti e sfizi vari. I panini sono grandi e gustosi, farciti oltre che con hamburger e würstel anche con prodotti tipicamente campani, come provola, salsiccia e parmigiana di melanzane. Da provare il Monster Burger, farcito con 1,5 kg di hamburger... una vera delizia!!! Buona la selezione di birre. Servizio ottimo e prezzi nella media.

Indirizzo: Via Terracina, 191

Orari: Lunedì - domenica 19.00-1.30

Telefono: 338 449 9219

Morrigan Pub

Situato nel quartiere Vomero, il Morrigan è un pub in perfetto stile inglese. L’atmosfera calda e accogliente rende il locale adatto per chi intenda trascorrere una serata piacevole con gli amici e rilassarsi un pò. Il menù offre una grande varietà di birre tra cui è possibile scegliere avvalendosi dell’aiuto del proprietario esperto birrario. Ampio anche l’assortimento di panini e dei piatti, scelti con cura e realizzati con materie prime pregiate. Da provare i gustosi fuori menù come la carbonnade flamande alla belga e le patatine con salsa di noci e formaggio. Squisiti anche i dolci sempre homemade. Presenti anche proposte vegetariane. Buono il rapporto qualità/prezzo.

Indirizzo: Via Raffaele Morgane, 72/A

Orari: Lunedì-domenica 19.00-1.00

Telefono: 081 558 4243

BIXIO 66 Irish Pub

Il Bixio 66 è un pub retrò in perfetto stile irish. Il locale è piccolo ma molto accogliente. Il personale molto educato e disponibile. Il Bixio rappresenta un connubio perfetto tra gusto, ambiente e convivialità. Il menù offre panini molto gustosi e buona birra spillata. Numerosi anche gli antipasti realizzati con prodotti di altissima qualità. Carne di prima scelta e dolci buonissimi sono i tratti distintivi di questo pub. Da non perdere le chips pepe e limone, il panino fritto ripieno di crocche e prosciutto, e come dolce la cheesecake ai frutti di bosco.. una vera delizia!!! Ottimo il rapporto qualità/ prezzo.

Indirizzo: Via Nino Bixio, 66

Orari: Martedì - domenica 19.00- 1.00 - lunedì 19 - 00.00

Telefono: 081 1852 2286

Johnny's Irish Pub

Locale molto carino e accogliente, in pieno stile inglese. Adatto anche a chi è intollerante al glutine. Il menù, infatti, offre una vasta scelta di panini, stuzzicherie, dolci e birre gluten free. Oltre ai panini senza glutine (frutto di un approfondito studio del proprietario) ci sono anche numerosi piatti di carne di ottima qualità e una vasta scelta di birre. Da provare l' Hamburger maxi... davvero squisito! Gli arredamenti e gli spazi rendono l’atmosfera molto intima e calda. Molto particolari i rivestimenti in legno e i lamapadari in cristallo. Il personale è squisito oltre che disponibile per qualsiasi esigenza. Buono il rapporto qualità/prezzo

Indirizzo: Via Torrione San Martino, 43

Orari: martedì - domenica 19.00-2.00 - lunedì chiuso

Telefono: 347 316 0958