Il 17 gennaio sarà la "Giornata Mondiale del Pizzaiolo"

Sarà il 17 gennaio la "Giornata Mondiale del Pizzaiolo", giorno che coincide con la celebrazione di Sant'Antonio Abate, che è il protettore di fornai e pizzaioli.

La decisione arriva dopo il riconoscimento Unesco per l'arte di fare la pizza dei giorni scorsi, e viene annunciata dall'Associazione verace pizza napoletana, il cui presidente Antonio Pace spiega: "Le famiglie dei pizzaioli per celebrare il santo protettore erano solite chiudere le loro pizzerie e ritrovarsi insieme alle loro famiglie per accendere un fuoco propiziatorio. Per questo motivo abbiamo scelto di festeggiare proprio il 17 gennaio per riproporre questa antica tradizione, pressoché scomparsa".

Insieme all'Associazione Pizzaioli Napoletani, l'associazione di Pace ha chiesto ad un artista di realizzare una statua in bronzo alta oltre 2 metri per siboleggiare il prestigioso riconoscimento dell'Unesco, con il Comune che si è detto disponibile ad offrire per essa una piazza importante.