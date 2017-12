Giocattolo sospeso a Napoli per aiutare i bambini più bisognosi

Torna a Napoli il Giocattolo sospeso, l'iniziativa promossa dall'assessorato ai Giovani del Comune, che permette di acquistare presso i negozi aderenti un giocattolo per Natale da lasciare "in sospeso" per i bambini maggiormente bisognosi.

La presentazione dell'iniziativa si terrà mercoledì 6 dicembre alle 10.30, presso il negozio Leonetti giocattoli in via Toledo 350. Presenti tra gli altri: Alessandra Clemente, Toni Nocchetti, Maria Bolignano e Alessandro Bolide.