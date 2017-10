Sorbillo porta la pizza fritta a New York

Un secondo locale a New York dedicato alla pizza fritta come quello di piazza Trieste e Trento a Napoli. È quasi finito il progetto di Gino Sorbillo di portare un'altra specialità napoletana oltreoceano. Sono quasi conclusi i lavori all'interno del locale e manca pochissimo all'inaugurazione di un altro pezzo di Napoli nella Grande Mela. L'ennesimo passo avanti per il pizzaiolo ed imprenditore partenopeo a pochi giorni dal trionfo al concorso “Mangia e Bevi – Le eccellenze della Campania 2017” che lo ha visto vincitore di diversi riconoscimenti tra cui “pizzaiolo dell'anno”.

La notizia dell'imminente apertura è stata commentata a “La Radiazza” da Gianni Simioli e Francesco Borrelli: «La miglior risposta alle polemiche di chi teme la concorrenza della pizza industriale arriva da Gino Sorbillo che, nei giorni della polemica contro l’incremento di produzione della Nestlé nel beneventano con indubbi riflessi positivi sull’occupazione e sull’economia della zona, aveva detto che non era contrario perché si parla di due prodotti totalmente diversi tra loro».