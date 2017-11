Le fiere di S. Gregorio Armeno e S. Biagio dei Librai aprono il Natale di Napoli

E' stato ufficializzato, con l'approvazione in Giunta Comunale della delibera di istituzione della fiera natalizia di S. Gregorio Armeno, l'inizio del Natale a Napoli 2017.



La storica fiera natalizia, insieme a quella di S. Biagio dei Librai, per la quale sono già in corso le procedure di rilascio delle concessioni, è la prima delle oltre 60 manifestazioni che quest'anno da Ponticelli a Bagnoli, da Scampia a Fuorigrotta, da S.Giovanni a Secondigliano, passando per la Sanità e il Centro Antico, interesserannno con le loro tradizioni e i loro colori il territorio cittadino.



Gli arredi delle manifestazioni storiche dei Decumani saranno allestiti nel rispetto del contesto urbanistico e architettonico del Centro Storico. Ci sarà maggiore controllo e vigilanza nelle strade, non solo ad opera della Polizia Locale, ma anche della Protezione Civile e della Polizia di Stato.



Riparte, dunque, come da tradizione, proprio dal cuore del Centro Antico, il grande e famoso Natale di Napoli, che, particolarmente negli ultimi anni, è meta di decine di migiaia di turisti provenienti da tutto il mondo che già riempiono i ristoranti e gli alberghi cittadini: "Si tratta - spiega l'Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive, Enrico Panini – di un lavoro importante che ha coinvolto in primis gli artigiani, i cittadini gli ambulanti e le associazioni che sono stati ascoltati in diverse assemblee pubbliche. Proprio grazie a loro è stato possibile migliorare ancor di più quello che da oltre 100 anni è un vanto della nostra città: il natale ai decumani".