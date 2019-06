La "mozzarella in carrozza" migliore di Napoli: i locali dove mangiarla

A ‘muzzarella in carrozz è un piatto tipico della cucina partenopea, molto amato dai napoletani e turisti. Si prepara con il pane cafone (o pancarrè), la mozzarella (possibilmente di bufala), la farina, le uova, il latte e l’olio per friggere. E’ un piatto povero, la cui ricetta risale al 1800, nato come soluzione di recupero di ingredienti non più freschi come il pane raffermo e la mozzarella dei giorni precedenti. Ma perché si dice “in carozza”? Secondo alcuni il nome farebbe riferimento alla modalità di preparazione: la mozzarella viene, infatti, adagiata su due fette di pane dorate che, per come vengono predisposte, ricordano una carrozza. Secondo una seconda ipotesi la mozzarella poggiata sul pane si scioglie durante la cottura e, quando viene addentata, fila creando delle “briglie” che guidano le fette (la carrozza). Secondo una terza ipotesi, il nome farebbe riferimento al fatto che il latte, trasportato in carrozze (come gli altri viveri), a causa del movimento durante il tragitto, si cagliava arrivando a destinazione come formaggio fresco. Che sia vera la prima, la seconda o la terza, non c’è dato sapere. L’unica cosa certa è che nel tempo la mozzarella in carrozza è divenuta un simbolo, insieme agli altri fritti classici napoletani, dello street food partenopeo. Oggi, come allora, è possibile gustarla in una delle tante friggitorie e rosticcerie sparse tra i vicoli della città. Ma dove mangiare le migliori mozzarelle in carrozza di Napoli? Ecco la selezione di NapoliToday.

MUU MUUZZARELLA

E’ il primo ristorante interamente dedicato alla mozzarella di bufala DOP. Nato da un’idea di 2 giovani amici ed imprenditori napoletani, il format Muu Muzzarella vuole fare riscoprire, riproponendolo in modo semplice ma innovativo, questo prodotto tipico campano. Oggi può contare su tre locali sparsi sul capoluogo napoletano (a Chiaia, in via Partenope e al Vomero): in ognuno dei locali si può acquistare l’ottima mozzarella di bufala e i suoi derivati, oltre a mangiare particolari pietanze, tutti a base di mozzarella. Tra i suoi piatti forti c’è la mitica mozzarella in carrozza.. da 10 e lode!!!

Indirizzo: Sea Side – Via Partenope 18; Lounge – Vico II Alabardieri 7; Bistrot – Via V.Annibale 18

