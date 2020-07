Ideale come antipasto o da gustare in strada per rifocillarsi dopo una lunga passeggiata. La frittatina di pasta è un must dello street food partenopeo. Molto amata dai napoletani e dai turisti, viene preparata con pasta di formato lungo, generalmente spaghetti o bucatini, besciamella, carne macinata, piselli, mozzarella, pepe, e passata in una pastella di acqua e farina, per poi essere fritta. Il risultato è una frittatina dal sapore unico, croccante fuori e cremosa dentro. Oggi è possibile trovare nelle tantissime friggitorie e pizzerie che affollano la città di Napoli anche versioni differenti dalla quella classica, come ad esempio la frittatina alla genovese o quella con salsicce e friarielli o con pasta e patate. Ma dove mangiare le migliori frittatine di Napoli? Ecco la selezione di NapoliToday.

Di Matteo

Situata nel centro storico, Di Matteo è tra le più famose pizzerie della città. Frequentata ogni giorno da turisti e napoletani, ha ospitato negli anni tantissimi personaggi famosi tra cui Bill Clinton che si è deliziato con la sua “grandiosa” pizza fritta. Tra le sue specialità degne di nota c’è però anche la frittatina di pasta. E’ talmente famosa che le è stata dedicata una pagina Facebook, chiamata “La frittatina di Salvatore Di Matteo”, in cui gli appassionati pubblicano le loro foto. E’ possibile gustarla al tavolo, comodamente seduti, oppure acquistarla da asporto all’angolo take-away. Non vi spaventate delle lunghe file, il servizio è veloce, non dovrete attendere molto per gustare una delle frittatine più buone della città.

Indirizzo: Via dei tribunali, 94

