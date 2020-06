Dove fare il bagno a Posillipo: le 5 spiagge più suggestive

Non solo arte, cultura e buon cibo, Napoli offre anche tantissimi luoghi incantevoli sul mare dove poter fare il bagno. Location paradisiache e incontaminate, segrete e ricche di storia, dove potersi tuffare in un mare trasparente e cristallino. Le spiagge più belle ed esclusive di Napoli sono concentrate lungo il litorale di Bacoli e quello di Posillipo (famosa per le sue caratteristiche vedute sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio). Oggi vi accompagnano in un tour virtuale alla scoperta delle 5 location più suggestive di Posillipo secondo NapoliToday.

Scoglione di Marechiaro

Chi non conosce il famoso Scoglione di Marechiaro!? Un paradiso roccioso bagnato dal mare che offre la possibilità di tuffarsi in un’acqua limpida e cristallina. Per raggiungerlo basta prendere una delle tante barchette che partono quotidianamente dal meraviglioso borgo di pescatori Calata Ponticello a Marechiaro. Nonostante lo Scoglione consenta di ospitare un ampio numero di bagnanti, nei mesi più caldi è sempre molto affollato. L’accesso è gratuito e prevede la possibilità di portare sedie e ombrelloni. L’unica spesa è per il trasporto in barca che comunque è molto economico (6 euro a/r). Meno caotica dello Scoglione, ma altrettanto suggestiva è la zona delle acque minerali, sempre a Marechiaro, che offre la possibilità di fare un bagno in mare circondati da un suggestivo panorama.

Dove: Calata Ponticello a Marechiaro

