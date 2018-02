I migliori 12 aperitivi di Napoli

Che sia nel weekend o durante la settimana, l’aperitivo è ormai un rituale a cui nessuno rinuncia. Importato dal nord, l’happy hour ha letteralmente conquistato i partenopei. Napoli brulica di locali dove potersi fermare la sera, dopo il lavoro, o per un incontro prima di pranzo. La formula aperitivo (tra i 5 e i 12 euro) generalemente prevede un bicchiere di vino o un drink servito con stuzzicherie varie. Si può scegliere tra quello alcolico o analcolico. C’è chi offre l’opzione vegetaria e chi propone bibite e pietanze a base di canapa. C’è chi utilizza solo prodotti biologici e chi propone soluzioni gourmet. A Napoli ogni quartiere ha i suoi punti di ritrovo principali dove gli amanti dell’happy hour si riuniscono. Ma quali sono i posti più "fighi" dove fare l’aperitivo a Napoli? Ecco 12 indirizzi, divisi per quartiere, selezionati da NapoliToday.

CHIAIA:

Cantine Sociali

Ideale per un aperitivo dopo una passeggiata tra Chiaia e Toledo. Questo locale dallo stile vintage non ha nulla da invidiare ad un buon happy hour milanese. Collocato al centro di piazzetta Rodinò in pochi metri quadri, è uno dei principali punti di ritrovo dei giovani e meno giovani che si fermano per una chiacchiera in compagnia o per un drink post lavoro. La lavagnetta con su scritto “No wi-fi. Only drinks & wine (e navighi che è un piacere)” posta all’ingresso del locale è tutto un programma! I tavolini sono disposti nella veranda di fronte l’enoteca, sotto un manto di lucine e sbrilluccichii sul soffitto che rendono l’atmosfera davvero particolare. A partire dalle 18.00, al centro della sala, viene allestito un tavolo con un ricco buffet: cous cous, brushette al pomodoro, rustici, frittatine, zeppole e qualche alternativa vegetariana. Ampia la scelta di vini, ma anche la drink list può soddisfare qualsiasi richiesta. Il locale si riempie rapidamente, e spesso c’è il rischio di dover aspettare un pò prima di sedersi.

Prezzi: 7/10 euro

INDIRIZZO: Piazza Giulio Rodinò, 28

CONTATTI: 338 351 1375

Barril

E’ una piccola oasi di tranquillità nel cuore della movida di Chiaia. Il locale offre un piccolo spazio verde dove poter sorseggiare in totale relax un buon bicchiere di vino in compagnia, lasciandosi il caos della città alle spalle. Ampia la scelta dei vini e drink. Il buffet invece varia a seconda dei giorni: la domenica c’è l’aperitivo in versione vegetariana; il martedì è “light”, con bruschettine con verdure, polpette di melanzane e tanti altri stuzzichini “low-fat”; il giovedì si trasforma in “Gintoneria”, con più di 40 varierà di gin e acque toniche.

Prezzi: 7/8 euro

INDIRIZZO: Via Giuseppe Fiorelli, 11

CONTATTI: 393 981 4362

Happening

Altro punto di riferimento della movida di Chiaia è questo piccolo cocktail bar con sedute esterne e una saletta al piano superiore. Due piani di puro stile, in cui atmosfere lounge si fondono con elementi dal design innovativo. I sofa nella sala superiore, inoltre, sono perfetti per iniziare la serata all’insegna del relax. ll buffet che accompagna l'aperitivo è costituito da prodotti sempre freschi (è tutto fatto in casa!) e la cucina si può considerare un’interpretazione di quella mediterranea ed internazionale. All’Happening tutto si rifà alla filosofia della “mixology": prodotti di qualità, cura dei dettagli, dal tipo di ghiaccio alle decorazioni, alla forma del bicchiere, sono diventati imperativi in questo locale che ha conquistato tutti gli amanti del genere in città. Dalla serata reggae all’aperitivo a tema, l’Happening organizza eventi sempre differenti, per assicurare serate uniche e mai banali!

Prezzi: 7 euro

INDIRIZZO: Via Bisignano, 2

CONTATTI: 338 271 5802

Enoteca Belledonne

Ideale per un aperitivo al volo oppure per scambiare quattro chiacchiere con amici. Il locale nasce agli inizi degli anni ’60 come negozio di “Vini e Olii” nel cuore del quartiere Chiaia. Nel 1989 si trasforma in enoteca, e negli anni 2000 diventa una vero e proprio wine bar. Propone un aperitivo a base di vino, come valida alternativa ai numerosi baretti della zona. Nell'Enoteca Belledonne è possibile degustare vini di ogni tipo, dai rossi ai bianchi, dai rosati a quelli da dessert, accompagnandoli con stuzzicherie varie come taglieri di formaggi e salumi, bruschette e crostoni. Ad arricchire l'offerta sono presenti anche specialità culinarie spagnole, bruschette ma anche gustosi crostoni preparati con il pane di Altamura.

Prezzi: 7/10 euro

INDIRIZZO: Vico Belledonne a Chiaia, 18

CONTATTI: 081 4031625

VOMERO:

Granafine

Nel quartiere delle birre e dei panini, si distingue un piccolo e delizioso locale che ricorda i bistrot parigini. Un ristorante con wine bar che offre un’ampia selezione di vini fermi italiani e esteri. Il locale è stato creato all’interno di un ex deposito di via Bernini, ristrutturato in stile nord-europeo con arredi di legno riciclato. La carta dei vini consta di circa 120 etichette, con un’ottima proposta anche al calice. Granafine è il posto giusto per chi voglia sorseggiare un buon bicchiere di vino d’annata o francese, abbinandolo a un tagliere di salumi e formaggi, o ancora un aperitivo “tempura e bollicine”, che propone tempura di verdure di stagione accompagnate da un calice di Champagne Brut Tradition di Stèphane Breton à Arrèntieres – Arube. Insomma è il locale adatto agli esperti e agli appassionati del buon vino ma anche agli amanti del cinema e in particolare del film “Un’ottima annata” (con Russell Crowe e Marion Cotillard): da Granafine potrete, infatti, trovare “Le Coin Perdu”, il vino protagonista della pellicola americana.

Prezzi: calice da 4 euro, aperitivo 15 euro

INDIRIZZO: Via G. L. Bernini, 74b

CONTATTI: 392 484 0378

Archivio Storico

Situato nel cuore del Vomero, è uno dei punti di ritrovo maggiormente frequentati dai giovani e meno giovani. Il locale, interamente dedicato alla storia del Regno delle Due Sicilie (5 sale, ognuna dedicata a un re Borbone), dal 2013 caratterizza le serate dei napoletani abbinando ad ottimi vini e cocktail iniziative culturali ed eventi di spessore. La cantina ha un’ampia varietà di vini (circa 160, tra nazionali ed internazionali) con la possibilità di accompagnarli con un piatto di carne, stuzzicherie varie e taglieri di salumi e formaggi. Da novembre 2017 il premium Bar si è trasformato in un vero e proprio ristorante che offre un menù con piatti raffinati recuperati dai ricettari borbonici. Quindi è un locale ideale sia per l’aperitivo che per la cena. Una sua particolarità è la possibilità di acquistare i “cocktail à porter”, bottiglie con vari liquori che è possibile portare con sé all’esterno del locale).

Prezzi: 6/10 euro

INDIRIZZO: Via Alessandro Scarlatti, 30

CONTATTI: 081-1932 1922

Fonoteca

Storico negozio di dischi napoletano nato nei primi anni '90, da oltre 10 anni è divenuto uno dei principali luoghi di ritrovo per gli amanti della musica e dell'arte. La location è attrezzata con bar e cucina, e dispone di posti a sedere interni ed esterni. Aperta dalle 12.00 a notte fonda, offre la possibilità di poter pranzare a prezzi contenuti o di concedersi una pausa per l’aperitivo serale (a partire dalle 18.30) con succulenti appetizers messi a disposizione della clientela del bar. La Fonoteca, inoltre, organizza mostre d'arte e fotografiche di artisti emergenti, piccoli live acustici per presentare nuovi progetti musicali e conferenze stampa per la promozione di lavori editoriali. Si tratta di una piccola realtà napoletana apprezzata anche all’estero… un luogo davvero unico in cui l’attenta e mirata selezione musicale rende l’atmosfera ancora più piacevole. Ma la vera particolarità di questo posto è la possibilità di scegliere tra centinaia di vinili e cd per un acquisto sorseggiando un buon bicchiere di vino!

Prezzi: 3/7 euro

INDIRIZZO: Via Raffaele Morghen, 31 C/F

CONTATTI: 081 556 0338

Piccerelle

Una piccola e deliziosa vineria con cucina lontana dal caos del Vomero. Da Piccerelle -Vini e ‘nciarmi golosi è possibile pranzare, cenare o fare un aperitivo. I piatti cambiano con il corso delle stagioni e sono tutti presentati su un foglio di carta paglia, scritti a mano di volta in volta. I tovaglioli sono realizzati con materiale 100% riciclabile. Dal menù agli arredi del locale, tutto è scelto nel rispetto dell’ambiente, degli animali e dei consumatori. I fornitori delle materie prime sono tutte piccole aziende campane e del Sud Italia che hanno prodotti biologici certificati. ll comfort food rivive in piatti come le golose bruschette o le chips artigianali con paprika e rosmarino ed un’ottima mayo homemade. Buonissime le bruschette con hummus di ceci e friarielli e quella con melanzane sott’olio e ricotta. Da non perdere quelle con crema di friarielli, pomodoro secco e cacioricotta e quella con zucca cubettata, pancetta e provola. Ampia e variegata è la carta dei vini e delle birre artigianali di alta qualità. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

Prezzi: 3/7 euro

INDIRIZZO: Via Giovanni Paisiello, 13-15

CONTATTI: 081 578 8979

CENTRO STORICO:

Intra Moenia

Noto come il caffè letterario della città, da Intra moenia si riuniscono artisti di ogni genere e cultori dell’arte (scrittori, musicisti, pittori, ecc) grazie anche alla vicinanza all’Accademia delle Belle Arti e al Conservatorio. Il locale è sorto nel 1989 accanto alle mura greco-romane di piazza Bellini che segnavano il confine dell’antica città, e da qui il nome del locale che in latino vuol dire “dentro le mura”. Nonostante i numerosi baretti che affollano la piazza, Intra Moenia si distingue per l’atmosfera filosofica che si respira al suo interno e che invita a fermarsi non solo per la pausa caffè, ma anche per l’aperitivo ricco di stuzzichini sfiziosi. Il locale ospita anche numerosi eventi culturali e concerti di musica dal vivo nella sala interna provvista di un bar e di un’ampia libreria.

Prezzi: 5/ 6 euro

INDIRIZZO: Piazza Bellini, 70

CONTATTI: 081 451652

Cannabistrò

Un locale in pieno centro storico, ma che si distingue dai numerosi baretti che affollano Piazza Bellini per una particolarità: tutto ciò che è servito è a base di canapa, una pianta al centro delle polemiche ma dalle innumerevoli proprietà. Cannabistrò propone birre artigianali prodotte con infusione di fiori di canapa oppure insoliti shot di rum affumicato alla canapa o, ancora, un Negroni sbagliato con birra alla cannabis. L’atmosfera è calda e accogliente con pochi tavoli all’esterno disposti sotto un gazebo e riscaldati in inverno da stufe alimentate con bioetanolo di canapa, e un palchetto con sedute a terra su dei cuscinoni: tutto l’arredamento è ecosostenibile. Il menù è molto vario: ideale da stuzzicare durante l’aperitivo è il tradizionale tagliere di salumi e formaggi, oppure le pizzettine di farina di canapa con pomodoro e provola e gli “hemp-burger”, un impasto vegano a base di ceci e canapa. Altrimenti, se vi trovate in zona di martedì, non perdetevi l’aperitivo “All you cHemp eat” (5 euro) a partire dalle 18:30, con buffet illimitato: crostoni di pane alla canapa, pasta artigianale alla canapa con melanzane e provola, o rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano, mini cookies e mini muffin con farina di canapa e tante altri stuzzichini, tutti, manco a dirlo, a base di canapa.

Prezzi: 5/15 euro

INDIRIZZO: Via Bellini, 13

CONTATTI: 081 1858 2868

POZZUOLI:

Brusco - Wine & Audio Room

Situato in una grotta scavata nel tufo, Brusco-Wine & Audio Room, è uno dei locali più suggestivi di Napoli. La sala con grossi divani in pelle old style e dettagli vintage, e una terrazza con vista su Nisida e Bagnoli, rendono l’atmosfera del locale davvero unica. In programma, ogni settimana, c’è sempre un evento musicale diverso, dalle esibizioni delle jazz band ai dj-set dai ritmi funky, deep house e chill out. C’è la possibilità di cenare al ristorante oppure fare un aperitivo al bar con taglieri di salumi e formaggi ed altre stuzzichini. In linea con le ultime tendenze dell’arte della miscelazione, i cocktail sono curati nei minimi dettagli, con eleganti decorazioni e bicchieri dal fascino retrò, belli da vedere e all’altezza delle aspettative.

Prezzi: aperitivo 12 euro

INDIRIZZO: Via Napoli, 161 (Pozzuoli)

CONTATTI: 339 139 0078

Zenith Cafè Bistrot Aperitif

Situato sul lungomare di via Napoli, ad altezza della “Conca di Enea”, in uno dei punti panoramici più caratteristici di Pozzuoli, è il posto ideale per un break, per un brunch o per un apericena. I tavoli, collocati su una terrazza che si affaccia sul mare, in inverno sono protetti da una veranda e stufe che rendono l’ambiente caldo e accogliente. Da una scelta qualitativa e oculata dei prodotti, il locale propone aperitivi alcolici e analcolici, adattandoli ad equinozi e solstizi senza tralasciare nessun aspetto. Ampia la selezione di vini e drink, non mancano caffè gourmet, stuzzichini vari e colorate fruit salads. Da febbraio 2018 è stata allestita una struttura al chiuso di ultima generazione, che offre l’opportunità di pranzare e cenare in totale comfort, anche nelle giornate di maltempo.

Prezzi: 5/7 euro

INDIRIZZO: Via Napoli, 14 – Pozzuoli

CONTATTI: 0815264524

