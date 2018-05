Dove andare a ballare in estate a Napoli: i 7 locali da non perdere

C’è chi balla tutto l’anno e chi, invece, attende l’estate per uscire dal letargo e tornare a divertirsi e a ballare nei locali all’aria aperta. L’estate non è solo la stagione dei bagni e della tintarella, ma anche la stagione dello svago e della spensieratezza. Napoli offre tantissimi locali e discoteche dove poter ballare, partecipare ad aperitivi a tema e divertirsi con i dj set del momento. I locali più frequentati si concentrano soprattutto nelle zone di Bagnoli, Pozzuoli e Bacoli, questo consente di godere della brezza estiva e di panorami mozzafiato oltre alla possibilità di divertirsi all'interno di location davvero suggestive. A tutti gli amanti della movida ecco un elenco dei locali da non perdere secondo NapoliToday.

ARENILE

E’ tra i locali più noti e frequentati di Napoli. L’arenile di Bagnoli è aperto tutto l’anno con le sue serate danzanti e la fittissima programmazione di eventi e concerti. D’inverno la struttura centrale consente di svolgere il calendario di eventi al coperto. Con le belle giornate primaverili e l’arrivo dell’estate la programmazione si arricchisce di brunch e suggestivi aperitivi in riva al mare, sfruttando anche gli spazi aperti e la spiaggia. Tantissimi sono gli eventi e gli ospiti che anche nel periodo estivo si avvicendano ogni settimana per garantire al pubblico un divertimento senza sosta dalla sera fino all’alba. Dai concerti con importanti dj di fama internazionale ai concerti con artisti che propongono generi di musica diversi (house, dance, soul, black music, revival anni ’70 e ’80, rock). All’Arenile il divertimento è garantito!

Dove: Via Coroglio, 14b

