Degustazione di vini: le 5 migliori cantine napoletane

Un tempo in cantina si produceva vino per venderlo, al massimo si stappava qualche bottiglia. Oggi è divenuta una vera e propria meta turistica. Negli ultimi anni il turismo del vino ha avuto un vero e proprio boom. In tutta Italia il mercato vale circa tre miliardi di euro per quindici milioni di presenze all’anno. L’enoturismo è stato capace di integrare domanda e offerta intorno alla biodiversità di un territorio e a ciò che produce. Secondo un’analisi della Coldiretti e della Camera di Commercio di Milano che evidenzia una crescente attenzione alla qualità nell’acquisto di vino, c’è stata una crescita del13% in cinque anni delle enoteche in Italia con la presenza di 7.300 “oasi del vino” lungo tutta la Penisola. La Campania conferma il trend con un +12,7% attestandosi al secondo posto dopo la Lombardia. Ma se sul dato regionale la nostra Regione è seconda, tra i capoluoghi – sottolinea la Coldiretti – è Napoli a conquistare il podio degli amatori del vino con 546 enoteche, seguita da Roma con 482 e Milano con 264. NapoliToday ha stilato un elenco di Cantine presenti a Napoli e Provincia, selezionate per la coerenza vulcanica del territorio e del vino che ne risulta.

Cantine Mazzella

Situate nei territori più impervi dell’isola d’Ischia, le Cantine Mazzella sono famose nel mondo per il “vino del lume”. Prodotto con uve di tipo Biancolella, deve il suo singolare nome al luogo in cui viene coltivata la vigna. I vigneti si trovano, infatti, nella zona Sud dell’Isola a circa 150 metri sul livello del mare in località Punta del Lume (volgarmente chiamata “o’ lummo”) e sono raggiungibili solo a piedi tramiti antichi sentieri. Queste condizioni rendono ancora più difficile la cura delle viti e contribuisce a rendere unici questi prodotti. La raccolta, la pigiatura e la torchiatura dell’uva vengono praticate a mano, dopo le quali il mosto viene posto a maturare in antiche cantine scavate nella morbida roccia tufacea dove rimarrà fino al momento dell’imbottigliamento. Il prodotto finale viene trasportato via mare con appositi contenitori posti su barchette di legno che dalla baia di San Pancrazio si spostano fino all’antico Borgo di Ischia Ponte, dove viene trasferito a Campagnano, un piccolo paesino nel comune d'Ischia, dolcemente adagiato ai piedi del Monte Vezzi. Ed è a Campagnano che è nata e cresciuta la Cantina Antonio Mazzella, una celebre area proprio per la produzione dei rinomati vini Biancolella e Forastera. Nel corso della scorsa edizione del Vinitaly la Cantina ha ricevuto due importanti riconoscimenti: “Cantina dell’anno – Gran Vinitaly 2019” e “Miglior vino bianco” con l’etichetta Ischia Doc Biancolella ‘Vigna del Lume 2018’. Queste le etichette dell’azienda: Ischia Bianco e Ischia Rosso, Ischia Forastera e Ischia Biancolella, Epomeo Bianco ed Epomeo Rosso, Vigna del Lume (Ischia Biancolella), Vigna di Levante (Ischia Rosso), Per'è Palummo (Piedirosso).

Informazioni

Giorni e orari di apertura: 09:00/13:00 - 17:00 - 21:00

Giorni e orari di visita: sempre aperti e solo su prenotazione

Degustazione: libera, guidata, gruppi su prenotazione

Indirizzo: Via Serbatoio, 2 - Ischia (fraz. Campagnano)

Gallery