Cosa vedere a Ischia: 6 luoghi imperdibili

Famosa nel mondo per le sue acque termali ricche di minerali, l’Isola di Ischia è una delle mete turistiche preferite non solo dai napoletani ma anche dagli stranieri. Grazie alla sua natura vulcanica, l’isola verde offre numerosi parchi termali di straordinaria bellezza, tra i più grandi e suggestivi d’Italia, dove poter trascorrere una giornata in totale relax tra saune naturali, idromassaggi, fanghi e trattamenti estetici. Ma oltre a nascondere un patrimonio naturalistico immenso, vanta anche paesaggi di straordinaria bellezza, panorami mozzafiato e siti ricchi di storia. NapoliToday propone un elenco di 6 luoghi da non perdere se siete in vacanza sull’Isola Verde.

Il Castello Aragonese

Situato in fondo allo splendido borgo di Ischia Ponte, il Castello Aragonese è uno dei simboli dell’Isola Verde. Collegato alla terraferma da un istmo in pietra fatto realizzare da Alfonso V d’Aragona, vanta ben venticinque secoli di storia. Un comodo ascensore porta in cima alla struttura proprio sotto il Maschio (non visitabile): da qui si può godere di un panorama mozzafiato. In alternativa potete anche salire a piedi. Il percorso di visita è lungo quasi 2 Km, comprende più di 20 tappe e dura circa un'ora e mezza. Tra le altre cose che si visitano c’è la Chiesa dell’Immacolata (la più imponente dell’isolotto), il Terrazzo degli ulivi (da cui godere della vista sull’intero golfo), il tempietto a pianta esagonale di San Pietro a Pantaniello, i ruderi della trecentesca Cattedrale dell’Assunta e l’annessa cripta finemente affrescata.

