BaccalaRè, presentata la seconda edizione: tante le novità

E' stata presentata questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la seconda edizione di BaccalaRè, il grande evento di street food che si terrà sul Lungomare Caracciolo di Napoli dal 19 al 27 maggio, dalle 12 fino alle 24.

Tantissimi gli eventi previsti durante l'attesissima kermesse, inserita anche nel programma del Maggio dei Monumenti. Tante le novità previste quest'anno, tra cui la realizzazione di un magazine, prima rivista interamente dedicata al baccalà, ed il gemellaggio con un altro grande evento che animerà la primavera napoletana come "Napoli città libro". Oltre a showcooking e spettacoli, non mancheranno aree per bambini ed eventi dedicati anche alla musica e alla moda, con una sfilata delle detenute del carcere femminile di Pozzuoli. Per il gran finale di domenica 27 maggio, previsto anche uno spettacoli di fuochi piromusicali ed un dj set.

Tra le curiosità più attesa la zuppa di cozze con baccalà, realizzata da Assunta Pacifico del noto ristorante "A figlia d''o marenaro", ed il cioccolatino al baccalà creato da Gianni Borreca.

"Abbiamo la sensazione e la consapevolezza che abbiamo intrapreso la strada giusta. Dietro questa seconda edizione c'è un grande lavoro ed impegno da parte di tutto lo staff, per offrire sempre maggiori servizi ai tanti che verranno a trovarci in questi nove giorni. Il villaggio sul Longmare si sta già formando in queste ore, nonostante la pioggia", ha affermato Vincenzo Varriale, organizzatore dell'evento insieme a Nicola Cavallo.

"Il baccalà è un prodotto che ha seguito la storia della città di Napoli. Il cibo è cultura ed è per questo BaccalaRè rientra nel programma del Maggio dei Monumenti. Straordinario l'afflusso fatto registrare dalla prima edizione di un evento che è già entrato nella storia cittadina. E' importante sottolineare, inoltre, che si tratta di un'iniziativa ecocompatibile ed ecosostenibile, tratto fondamentale per questa amministrazione", ha spiegato l'assessore comunale alle Attività Produttive Enrico Panini.