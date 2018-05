Mattia e Alessandro, i due programmatori scelti dalla Apple per una borsa di studio americana

Si chiamano Mattia Fonisto e Alessandro Minopoli, e sono due eccellenti sviluppatori napoletani scelti dalla Apple per una "scolarship", una borsa di studio che li porterà a San Josè - California per una settimana, a giugno. Mattia e Alessandro, 24 e 28 anni, hanno frequentato l'Academy di San Giovanni a Teduccio e hanno presentato i loro progetti: una app che parla della bellezza delle figure matematiche generate attraverso l'aritmetica modulare ed i frattali (il progetto di Mattia), e un'app che prova a spiegare il codice che c'è dietro le nostre applicazioni attraverso un simpatico gioco interattivo. I progetti sono stati selezionati con altri 350 circa in tutto il mondo. I due napoletani si ritroveranno in un ambiente che "è il massimo per chi vuole fare questo mestiere", spiega Alessandro. "A San José riceveremo reviews da parte di ingegneri Apple, ci confronteremo con sviluppatori considerati i migliori al mondo, capiremo l'esperienza dal punto di vista degli utenti".

Mattia, 24 anni, studia matematica. Alessandro ha studiato informatica e ha lavorato a Napoli in questo settore. C'è richiesta a Napoli o sarete costretti a emigrare? "Diciamo che i centri di sviluppo sono al nord. Ma qui le cose cominciano a muoversi, si percepisce che il mercato va decisamente verso la fruizione da smartphone. Questo futuro di cui parliamo è già presente. Il nostro presente".