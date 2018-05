I 7 "aperitivi al tramonto" più suggestivi di Napoli

Che sia nel weekend o durante la settimana l’aperitivo è un appuntamento consueto tutto l’anno, ma in estate a Napoli diventa ancor più piacevole. Con l’arrivo della bella stagione si abbandonano i punti di ritrovo invernali per avvicinarsi al mare e sorseggiare un buon drink al tramonto godendo di paesaggi mozzafiato. A Napoli sono tantissimi i luoghi incantevoli dove si può godere di un’atmosfera unica che, con la giusta compagnia e un ottimo drink, diventa indimenticabile. Numerose sono le strutture attrezzate in riva al mare che consentono di prendere il sole e fare il bagno durante il giorno, mentre al tramonto si trasformano in location esclusive dove poter sorseggiare un drink al calar del sole, oppure iniziare la serata con l’happy hour e restare a ballare tutta la notte. Ma quali sono le location napoletane più suggestive dove fare l'aperitivo al tramonto? Ecco 7 strutture da non perdere secondo NapoliToday.

NABILAH

Per un aperitivo in spiaggia molto chic sicuramente il Nabilah è il luogo ideale. La struttura si affaccia sulla spiaggia romana di Bacoli e nasce all’interno di un promontorio con i resti della villa del console romano Servilio Vatia. Divani bianchi ricavati nella pietra, candele accese e una location naturale rendono la struttura molto suggestiva soprattutto al tramonto. Il locale inaugura a maggio la stagione estiva con i classici appuntamenti del venerdì e del sabato, e con l'aperitivo della domenica a partire dalle 19 con grandi ospiti dello scenario internazionale. Propone aperitivi, concerti, dj set, musica live, esclusivi party in piscina, ospiti internazionali, 3 open bar e, naturalmente, musica di ogni genere, dalla dance alla house, passando per i revival ’80 e ’90, così da accontentare un ampio pubblico.

Dove: Via Spiaggia Romana, 15 (Bacoli)

BAR DEL MARE

A Posillipo c’è un posto nascosto davvero incantevole: Riva Fiorita. Un piccolo paradiso, incastonato nella meravigliosa costa di Posillipo, tra Palazzo Donn’Anna e gli scogli di San Pietro e Paolo. In questa splendida cornice, nella piazzetta di Villa Volpicelli, si trova il Bar del Mare, un bar molto particolare, che ogni venerdì sera rende la piazzetta magica e romantica con il suo aperitivo “Punti di Vista”. Qui è possibile gustare un buon cocktail al tramonto stesi su teli e circondati da candele. Il Vesuvio così vicino che sembra quasi travolgere chi lo guarda e le mille luci della città che riflettono sul fondale nero del mare rendono la location davvero unica.

Dove: Riva Fiorita (Posillipo)

Gallery