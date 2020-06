I 5 aperitivi al tramonto più suggestivi di Napoli

Che sia nel weekend o durante la settimana l’aperitivo è un appuntamento consueto tutto l’anno, ma in estate a Napoli diventa ancor più piacevole. Con l’arrivo della bella stagione si abbandonano i punti di ritrovo invernali per avvicinarsi al mare e sorseggiare un buon drink al tramonto ammirado paesaggi mozzafiato. A Napoli sono tantissimi i luoghi incantevoli dove si può godere di un’atmosfera unica che, con la giusta compagnia e un ottimo drink, diventa indimenticabile. Numerose sono le strutture attrezzate in riva al mare che consentono di prendere il sole e fare il bagno durante il giorno, mentre al tramonto si trasformano in location esclusive dove poter sorseggiare un drink al calar del sole, oppure iniziare la serata con l’happy hour e restare a ballare tutta la notte. Ma quali sono le location napoletane più suggestive dove fare l'aperitivo al tramonto? Ecco 5 strutture da non perdere secondo NapoliToday.

NABILAH

Per un aperitivo in spiaggia molto chic è sicuramente il Nabilah il luogo ideale. Una spiaggia esclusiva che si affaccia sulla spiaggia romana di Bacoli e nasce all’interno di un promontorio con i resti della villa del console romano Servilio Vatia. La struttura ospita un meraviglioso giardino sul mare, con un prato vero che si nutre di acqua salata come le Tamerici impiantate per dare ombra naturale, un ristorante di chiara impronta mediterranea e un cocktail bar che guarda il tramonto ed è set unico di eventi memorabili. Settimanalmente propone aperitivi, concerti, dj set, musica live, esclusivi party in piscina, ospiti internazionali, e, naturalmente, musica di ogni genere, dalla dance alla house, passando per i revival ’80 e ’90, così da accontentare un ampio pubblico. A metà giugno ha inaugurato il nuovo programma dei giovedì d’estate: ”Proiezioni Sonore”. Ogni giovedì si potrà vivere una movie night tra video, sound e mare; prenotando un aperitivo o una cena à la carta (a partire da 50€ p.p.) si potrà assistere alle proiezioni in programma, a partire dalle 21.30, e continuare la serata sotto le stelle, pieds dans l’eau.

Dove: Via Spiaggia Romana, 15 (Bacoli)

