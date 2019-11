Sei aperitivi culturali imperdibili a Napoli

Unire il momento dell’aperitivo e della convivialità alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di una città. E’ questo il fil rouge degli aperitivi culturali, oramai di gran moda negli ultimi anni a Napoli. Ogni appuntamento ha un tema differente, ma tutti offrono ai partecipanti una esperienza socio-culturale unica che consente di riscoprire le realtà culturali in un contesto meno istituzionale. NapoliToday vi propone i prossimi appuntamenti imperdibili che avranno luogo in città.

AperiVisita alle Catacombe di San Gennaro

Un aperitivo serale d'eccellenza seguito da una visita guidata esclusiva in una delle location storiche più affascinanti del Sud Italia. L'AperiVisita alle Catacombe di San Gennaro è un tour serale che permette di scoprire uno dei luoghi sotterrerei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita da un momento gourmet, che precede la visita, offerto da Birra KBirr (produttori della birra artigianale napoletana dedicata a San Gennaro) e dalle eccellenze del Rione Sanità (tarallo napoletano, panino napoletano, ecc). Un viaggio indietro nel tempo che vi farà scoprire la storia millenaria custodita da questo luogo dove il sacro incontra il profano. Basiliche ricavate in grotte di tufo, sepolture dei primi vescovi e patroni di Napoli, incantevoli affreschi e mosaici dei primi secoli della cristianità, sono sono alcune delle meraviglie che scoprirete lungo questo viaggio.. non perdetevelo! L'evento è in programma tutti i sabati su prenotazione. Sono previsti due turni: ore 20 e ore 21.

Prezzo: €13 /gratuito fino a 12 anni

Indirizzo: Via Capodimonte, 13