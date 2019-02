L'Antica Pizzeria da Michele sbarca negli USA: nuova sede a Los Angeles

Dopo l’ultima apertura Italiana a Firenze, “Michele in the World”, concessionaria dei diritti d’immagine de L’Antica Pizzeria Da Michele, annuncia una nuova sede negli USA, nella città di Los Angeles.

Dal 22 Febbraio 2019, a ridosso della notte degli Oscar, anche ad Hollywood si potrà mangiare la pizza che ha fatto innamorare Julia Roberts, protagonista del film “Mangia, Prega e Ama”.

Nasce nel 2014 l’idea di aprire un’Antica Pizzeria Da Michele in America, dopo le prime due aperture in Giappone che hanno dato lo stimolo e l’idea all'imprenditore napoletano Francesco Zimone di essere protagonista di questa nuova sfida del progetto MitW, con l’augurio di aprire una serie di pizzerie, con lo stesso marchio dell’Antica pizzeria da Michele in altre città degli Usa.

Zimone ha al suo fianco un solido ed entusiasta gruppo di investitori e, ad oggi, detiene l’esclusiva negli USA del Brand Da Michele.