Addio a nonna Anna di "Cibi Cotti": era la decana dei ristoratori napoletani

Se ne è andata all'età di 93 anni, Anna Pappalardo, storica ristoratrice napoletana. Il locale "Cibi cotti Nonna Anna" di via Galiani è da sempre una istituzione culinaria partenopea e per tutti gli avventori del locale nonna Anna era diventata un volto familiare, sempre lì a vegliare sul locale anche negli ultimi anni della propria vita. Il messaggio di addio del nipote.

"Non è nella mia persona condividere la scomparsa di un mio caro e magari sfogare la rabbia e il dispiacere su un social, ma mia nonna era, è e sarà un po’ la nonna di tutti quelli che l’hanno conosciuta, “a Nonn e Cibi Cotti”, e quindi dato che so che molti tra di voi le volevano bene e la porteranno sempre nel cuore, mi sembrava giusto avvisarvi tutti. Mia Nonna, anche se è riduttivo chiamarla mia, dato che probabilmente per tutti voi o comunque per molti di voi era una seconda nonna, mi ha insegnato tanto, l’amore per la famiglia, tenerla unita a tutti i costi e mi ha lasciato, a me e ai miei zii e cugini, la sua eredità più grande, l’arte della vera cucina napoletana e l’amore per voi clienti, che lei reputava come figli. Persone come mia nonna non nasceranno più, con la sua grinta, la voglia di non mollare mai nemmeno a 93 anni, la forza di combattere contro le mille difficoltà della vita e di farcela sempre. Per tutti quelli che vorranno, domani alle ore 17.00 si svolgeranno i funerali nella Chiesa di Piedigrotta a Piedigrotta e ci sarà il corteo successivamente fino a casa sua, la sua vera casa, il suo negozio, il suo pezzo di cuore più grande. Cià a’No, con te se ne va un pezzo del nostro cuore e di Mergellina".