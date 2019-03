"Meraviglie, la Penisola dei tesori", boom di ascolti per Alberto Angela a Baia

Grande successo su Raiuno in prima serata, martedì 12 marzo, per Alberto Angela su RaiUno con "Meraviglie - La penisola dei tesori": 4.513.000 spettatori, share 19,25%.

La prima puntata è stata dedicata al Parco Archeologico dei Campi Flegrei e alla sua città sommersa: un bellissimo viaggio alla scoperta delle bellezze della Terra del Mito, tra i beni culturali e paesaggistici.

Alberto Angela ha accompagnato i telespettatori alla scoperta dei Campi Flegrei, immergendosi nelle acque dell'amena Baia, tra i resti della città romana custoditi perfettamente dal mare."Abbiamo fatto una lunga immersione a Baia, dove è possibile esplorare un intero abitato romano sprofondato nelle acque a causa del bradisismo. Non vi nascondo l'emozione di trovarsi tra i resti delle ville dei potenti di allora, avvolti da alghe e concrezioni. Certo non ci sono edifici intatti ma solo i resti delle loro mura. Tuttavia potete immaginare la sensazione che si prova nel pinneggiare nel silenzio del mare, tra strade, botteghe o terme romane ammirando persino i resti di un ninfeo dove gli imperatori banchettavano. Un luogo impreziosito da statue (ora conservate in museo) le cui copie sembrano figure addormentate nella nebbia del tempo. Straordinari sono i mosaici che emergono dalla sabbia che li ha ricoperti e protetti per secoli, offrendoli poi allo studio degli archeologi e alle cure dei restauratori. È un sito unico al mondo. Un vero gioiello del nostro patrimonio. Vorrei condividere con voi quest'emozione che rimarrà a lungo scolpita nella mia memoria. Una delle tante che vi offriremo a Meraviglie", era stato il commento di Angela prima della messa in onda della prima puntata del programma tv.