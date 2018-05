Perché il 4 maggio è il giorno dei traslochi a Napoli?

"Ma che è 'stu quatt' 'e maggio?": in napoletano, chiedere cos'è "questo quattro maggio" equivale a chiedere "come mai tanta confusione?". Nella tradizione napoletana, infatti, questo giorno è associato allo 'sfratto', inteso in termini dialettali: al trasloco. Le famiglie napoletane cambiavano casa in questo fatidico giorno, che dunque era chiassoso e polveroso, un giorno in cui - chi cambiava casa - doveva spostare mobilia e arredamenti in un altro appartamento, talvolta in altre città. Una consuetudine che con il tempo si è persa.



COME NASCE LA TRADIZIONE - Come spiega Camillo Albanese nel suo "Storie della città di Napoli", il primo a fissare la norma, nel 1587, fu il vicerè Juan de Zunica conte di Morales, che stabilì al primo di maggio la data dei traslochi. Ma il primo maggio era la festa dei santi Filippo e Giacomo, così il viceré Pedro Fernandez de Castro, conte di Lemos, nel 1611 fissò la data del 4 maggio. Entro le ore 18 di quella data un inquilino doveva uscire e un altro subentrare. Spiega Carlo Dalbono: "In quell'ora lo scompiglio e il disordine regnavano ovunque; un tal don Ranunzio era già nel cortile della nuova casa con i suoi undici figli. [...] Di sopra c'era ancora l'inquilino uscente, don Rosario". Durante il 4 maggio Napoli pullulava di carrette trainate da asini, buoi e cavalli.