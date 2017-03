NaPOLibus: il teatro di frontiera viaggia sulle quattro ruote

Un servizio navetta gratuito che collega Napoli Nord con Napoli Est per dare la possibilità a tutti di fruire dell'offerta culturale in città

Nuovi palcoscenici partenopei (Tan _Teatro, Area Nord, NTS_Nuovo Teatro sanità, Sala Ichos, Beggar's Theatre_Teatro dei Mendicanti NEST_Napoli Est Teatro) si affermano nel panorama della scena teatrale. Fare teatro nella periferia del capoluogo campano non è solo una grande sfida ma è anche e soprattutto un modo per superare le barriere, culturali, e nondimeno quelle logistiche. Concetto sostenuto e rafforzato dall''iniziativa naPOLIbus (con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura e Turismo della Cultura di Napoli) il servizio di navetta gratuita che trasporta gli spettatori direttamente a destinazione, collegando Napoli Nord con Napoli Est.

Il servizio navetta, in funzione già dalla settimana scorsa, è un'occasione anche per incrementare la socialità tra gli spettatori che possono cos' confrontarsi sullo spettacolo appena visto e fare sì che il bus diventi anche succursale di una sorta di foyer a quattro ruote.

I bus sono anche luoghi di performance live, in cui autori, registi ed attori si esibiranno in performanche piuttosto che in dibattiti estemporanei.