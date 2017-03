Le Edicole votive di Napoli: perchè ci sono e quante se ne contano in città

"Che la Madonna ti accompagni", così si dice a Napoli e la Madonna e i Santi in effetti ti accompagnano veramente per le strade, i vicoli e i quartieri di Napoli. Le Edicole Votive di Napoli sono oltre un centinaio e la loro origine risale addirittura all'epoca greca. Sembra infatti che per i greci era abitudine costruire per gli Dei altari oggetti di cura e di devozione. Abtitudine ben presto diffusasi anche nel capoluogo partenopeo dove, con Carlo Di Borbone, iniziarono a sorgere molte edicole sacre per un motivo ben preciso.

Le edicole votive erano non solo luogo di culto ma rispondevano soprattutto ad un'esigenza pratica, si sa come sono fatti i napoletani: le edicole erano costantemente illuminate da ceri e quindi in tal modo illuminavano anche le strade, altrimenti al buio.