Vizi e dipendenze della società contemporanea con "Il Giocatore" al Teatro Bellini

Martedì 14 marzo la prima dell'adattamento teatrale del celebre romanzo di Dostoevskij, diretto e interpretato dai fratelli Russo

Con il debutto de "Il Giocatore", previsto per martedì 14 marzo al Teatro Bellini , si conclude la trilogia della libertà, portata in scena dai Fratelli Russo che, passando per la società distopica di Arancia Meccanica, a quella repressiva di "Qualcuno volò sul Nido del Cuculo", affrontano ora le ossessioni e le dipendenze che scaturiscono dalla trappola del gioco d'azzardo. Il testo dell'autore russo, scritto per necessità, analizza il gioco d'azzardo in tutte le sue forme, una malattia collettiva che investe in modo trasversale tutte le fasce della società: dai ricchi nobili europei, ai poveretti che si giocano tutti i loro averi.

"Non è stato semplice accostarsi al romanzo di Fëdor Dostoevskij, impronunciabilità dei nomi russi a parte", scherza in Conferenza Stampa Gabriele Russo, che firma la regia dello spettacolo, soprattutto per il triplice piano di narrazione che interessa lo scritto e quindi anche l'adattamento teatrale che si snoda sulle tre chiavi di lettura, quella della prosa (del qui ed ora e dei rapporti degli attori che vanno in scena), quella del piano personale (il rapporto dell'autore con Paulina) e infine quello onirico e allusivo del ricordo a partire dal quale si snoda l'azione dello spettacolo con l'adattamento di Vitaliano Trevisan per la regia.

"E' una società disperata al limite, molto simile a quella di oggi, quella raccontata dal grande autore russo, una società che affida il proprio destino al caso, al rosso e nero della roulette, al verde della tavola da gioco, un rischio continuo, metafora della vita". E in effetti affrontare questo testo è stata per certi versi una scommessa nella scommessa, come rimarca anche il resto del cast, particolarmente teso a pochi giorni dal debutto, che si immedesima in Dostoevskij nella misura in cui quest'ultimo trovava nella scrittura la sua salvezza, la sua libertà, un modo per esorcizzare i vizi e le tentazioni dell'essere umano. In fondo scrivere, un pò come recitare, è un modo per evadere da una realtà che non sempre è come la vorremo leggere e vedere.

L'Iniziativa

La Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini in occasione dello spettacolo ha realizzato un progetto in collaborazione con l’Università Federico II e con la “Commissione Scuola e Istruzione” del Comune di Napoli, sul tema della ludopatia.

Pertanto, in concomitanza con Il giocatore sarà allestita all’interno del foyer, la mostra AZZARDO: non chiamiamolo gioco, promossa da Fondazione Exodus onlus, Casa del Giovane, Movimento No slot, Magazine Vita, Unilab e Anci, con il Patrocinio del Senato della Repubblica. La mostra è parte di un ampio progetto di sensibilizzazione ed è costituita dalle opere di 36 noti vignettisti italiani, che hanno scelto l'ironia graffiante come argine contro la deriva del gioco d'azzardo.

Inoltre, due repliche dello spettacolo saranno dedicate esclusivamente agli studenti e saranno accompagnate da un intervento della dottoressa Fausta Nasti – psicologa-psicoterapeuta esperta in dipendenza comportamentali specializzata sul gioco d’azzardo – volto ad educare e sensibilizzare i ragazzi circa i rischi del gioco.

Scheda Spettacolo

Il giocatore

da Fëdor Dostoevskij, adattamento Vitaliano Trevisan

regia Gabriele Russo

Teatro Bellini (via Conte di Ruvo 14 - 80135 Napoli)

Dal 14 al 26 marzo 2017

con

Daniele Russo - Aleksej/Fëdor Dostoevskij

Marcello Romolo - Il generale

Camilla Semino Favro - Polina/Anna Grigor’evna

Paola Sambo - Baboulinka

Alfredo Angelici - Mr. Astley

Martina Galletta - M.lle Blanche

Alessio Piazza - il croupier

Sebastiano Gavasso - De Grieux

scene Roberto Crea

costumi Chiara Aversano

disegno luci Salvatore Palladino

movimenti scenici Eugenio Dura

aiuto regia Eugenio Dura/assistente di produzione Noemi Ranaulo/direttore di allestimento Antonio Verde/capo macchinista Generoso Ciociola/datore luci Salvatore Palladino/sarta Anna Marino/trucco Vincenzo Cucchiara per BioNike/additional music Massimiliano Pace/realizzazione scene Retroscena S.r.l–Napoli/realizzazione costumi Sartoria Bi.Mi – Roma, Barbara Pistolesi, Laura Milite/service luci e fonica Megaride S.A.S-Napoli/trasporti Porcacchia-Roma/elaborazione grafica Raffaele De Martino su bozzetto originale di Chiara Aversano/foto di scena Francesco Squeglia/ufficio stampa Katia Prota/coordinamento organizzativo Alessandra Attena/distribuzione Patrizia Natale

organizzazione generale Roberta Russo

coproduzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Stabile di Catania