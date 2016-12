Ines Trocchia: la modella posa per il calendario social #acasamia

1 / 22

Ines Trocchia ritratta dal fotografo Enrico Riccardi in collaborazione con lo chef Walter Martino, conosciuto in America come The Million dollar Chef: la combinazione esplosiva è soltanto un assaggio del calendario social #acasamia che verrà presentato a gennaio a Miami nel ristorante Kaori in Downtown.

A darne notizia è Il Fatto Vesuviano. Il calendario sarà prestissimo su Instagram.

Il calendario vede 12 modelle posare accanto al cibo, tra queste la bellissima nolana che di recente è stata anche protagonista di un servizio ad opera di Playboy Slovacchia.

