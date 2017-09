“Sperimentate scippi, droga e neomelodici”: su Facebook nuove offese a Napoli

Polemiche su di un evento Facebook che ricalca i soliti luoghi comuni sulla città di Napoli, ed in particolar modo sul quartiere di Scampia.

Si tratta di un falso “tour guidato” nel quartiere di Gomorra, che dovrebbe “far respirare la vera aria di Napoli”. Le esperienze proposte sono tutte trash: tra scippi e acquisti di droga.

La descrizione dell’evento parla da sé:

“Regalati un’esperienza autentica e suggestiva, vieni a scoprire il vero spirito partenopeo con il primo experiential tour di Scampia. Con lo Scampia Real Tour potrai camminare nelle suggestive location di famosi film e serie tv e vivere in prima persona le emozioni e l’adrenalina tipiche del luogo. Scrivi in bacheca il tuo nome più il numero di accompagnatori, verrai contattato per poter effettuare la prenotazione.

PROGRAMMA

Ore 11:00 caffè, sfogliatella e partenza da Piazza Garibaldi

Ore 12:00 arrivo alle vele, foto di gruppo e ti fottn a’ machinetta

Ore 13:00 pranzo con pizza a portafoglio, mentre riegg a pizz, t scippan pur ‘o portafogl’ aint a’sacc

Ore 14:00 c’accattamm ‘o fum

Ore 15:00 ritorno in pullman con coro neomelodico”

Qualche dubbio anche su alcuni dei commenti postati, mentre alcune persone si sono immediatamente mostrate offese dall'idea. Non originalissima, a dire il vero. E neanche così divertente.