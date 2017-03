Dal sindaco di Cantù scuse a Napoli: "La settimana prossima sarò in città"

Come aveva già anticipato e poi ribadito nell'intervista concessa a NapoliToday, lo youtuber Lambrenedetto XVI ha oggi incontrato il sindaco di Cantù Claudio Bizzozero, nei giorni scorsi venuto alla ribalta per aver definito sui social Napoli una “fogna infernale”. Presenti anche due consiglieri municipali partenopei.

Nel corso dell'incontro, la cui anteprima del video verrà pubblicata in giornata dallo youtuber, Bizzozero ha chiesto scusa ai napoletani per quanto detto sottolineando di essere dispiaciuto per il polverone sollevato.

Dal sindaco di Cantù – peraltro proprio oggi querelato da due avvocati di Pomigliano d'Arco per le sue affermazioni – arriva inoltre un altro segnale di distensione: ha annunciato che la settimana prossima sarà nel capoluogo partenopeo in visita.

LE FOTO