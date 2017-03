"Napoli fogna infernale": le parole del sindaco di Cantù

L'antimeridionale del giorno è Claudio Bizzozero, dal 2012 sindaco di Cantù, comune di circa 40mila abitanti in provincia di Como. La sua intenzione pare essere quella di riappropriarsi (da eletto con una "coalizione civica") della base leghista vecchia scuola, quella – diversamente dal nuovo corso salviniano – concentrata più sugli attacchi al Sud che non sull'immigrazione.

Bizzozero critica alcune affermazioni del segretario della Lega a "Quinta Colonna", su Rete 4. "Napoli è casa mia" è la frase che il sindaco di Cantù accetta meno delle altre. "Fossi stato presente – scrive sui social Bizzozero – gli avrei semplicemente detto che casa mia invece è Cantù e la Lombardia è la mia terra, mentre Napoli per me resta una fogna infernale (emblea dell'intera iTaglia) dalla quale mi tengo ben lontano".

Il primo cittadino di Cantù continua su questa linea, e chiama Salvini "il candidato premier naziunal partenopeo", "un piccolo insignificante leaderuccio naziunal partenopeo". "Che un personaggio così insignificante rappresenti Napoli e la fogna italica non mi sorprende – prosegue – I napoletani fanno benissimo a votarlo: è perfetto per loro". Le risposte – di ogni tipo immaginabile – dei partenopei sulla sua pagina, naturalmente vista una simile affermazione, non sono mancate.