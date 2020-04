Il cuore di Napoli sulla tv francese. L'attacco di 'Difendi la città' alle emittenti italiane

Con la consueta ironia che la contraddistingue, la pagina "Difendi la città" del Comune di Napoli ha postato oggi un video dedicato al capoluogo partenopeo dall'emittente transalpina France24.

Il servizio parla del "cuore" solidale della cittadinanza, che nell'emergenza Covid-19 si è dedicata ad iniziative di reciproco sostegno come il "panaro sospeso" e numerose altre idee per aiutare chi si è ritrovato d'improvviso in gravissime ristrettezze economiche.

La stoccata della pagina del Comune è come sempre per i media italiani, accusati di non dare spazio a quanto di buono succede a Napoli: "Ecco un servizio su Napoli di una delle nostre tv nazionali. Ah no, è France 24".