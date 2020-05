Salvini difende Giordano, Sorrentino: "Finito il lockdown fa uscire il razzismo..."

Matteo Salvini difende a spada tratta il giornalista Mario Giordano, conduttore della trasmissione "Fuori dal Coro" in cui, lo scorso 21 aprile, Vittorio Feltri a proposito dell'epidemia di Covid-19 disse: "Non credo ai complessi di inferiorità, credo che in molti casi i meridionali siano inferiori".

A rilanciare e controbattere al tweet pro-Giordano del leader leghista è Flavia Sorrentino, coordinatrice dello Sportello Difendi la Città del Comune di Napoli. "Quando fraintendi la fine del lockdown e fai uscire il razzismo...", ironizza Sorrentino su quanto scritto da Salvini.

Questo il tweet del segretario del Carroccio: "Mario Giordano e la sua trasmissione #Fuoridalcoro rischiano la multa per “Incitamento all’odio”. Ma stiamo scherzando? Con la scusa dell’intolleranza, qualcuno aumenta i bavagli, pensa alla #censura (a senso unico) e mette a rischio la libertà. Solidarietà a @mariogiordano5".

A tono la risposta della delegata all'autonomia del Comune di Napoli: "Scandaloso eh? Di questo passo finisce che non puoi nemmeno più cantare "Senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani" (il coro discriminatorio da stadio che rese famoso Salvini anni fa, ndR). Le uniche cose a rischio sono la vostra ignoranza e il vostro razzismo e noi abbiamo smesso di tollerare sia l'uno che l'altro".

Feltri, così come Giordano – che pur dissociandosi ha manifestato la sua voglia di continuare ad invitare in trasmissione il direttore di Libero – sono stati querelati dal Comune di Napoli.