Attacco di un ex leghista al ds napoletano del Verona: "Ti facciamo mangiare mozzarelle scadute"

Stanno facendo discutere le frasi, pubblicate sui social, del consigliere regionale veneto ex leghista Andrea Bassi indirizzate a Filippo Fusco, direttore sportivo (napoletano) dell'Hellas Verona.

Fusco è stato attaccato a proposito di alcune sue affermazioni sulla punta scaligera Giampaolo Pazzini: "Spero che Pazzini faccia quindici gol per sputtanare quello str... di direttore sportivo dell'Hellas – questo il post di Bassi – che oggi in conferenza stampa l'ha trattato come un ragazzino strapagato qualsiasi".

Fin qui un veemente commento sportivo, ma Bassi va oltre. "Fusco vai a quel paese, ricordati che Pazzini è rimasto anche in B per riportarci in serie A nonostante le tante offerte dalla categoria superiore e soprattutto prega il tuo dio di non trascinarci in B altrimenti veniamo a prenderti a casa e ti facciamo mangiare mozzarelle scadute prodotte in Campania ".

Se Fusco ha preferito non commentare, il club veronese è intervenuto sul proprio sito in difesa del proprio dirigente. La società si "stupisce e si rammarica dei toni violenti e denigratori utilizzati dallo stesso (Bassi, ndR). Senza voler in alcun modo ledere la libertà di opinione, il club crede fermamente che i social network non debbano però trasformarsi in una 'zona franca', dove insulti e attacchi personali possano diventare la normalità". La società scaligera si riserva "di agire per vie legali nelle sedi competenti sperando che casi come questi non si ripetano in futuro".